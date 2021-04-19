新界北打擊毒品行動拘22人　毒販網上開大麻討論區　迷你倉作毒窟

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-19 20:42

警方新界北總區刑事部打擊毒品行動，發現有毒販於網上社交平台以吸食大麻術語作為討論區的名稱，以便買家搜尋。人員拘捕6名男子，其中3人已被控販毒，明日在粉嶺裁判法院提堂。經進一步調查後，警方發現其中一名被捕男子以迷你倉單位用作儲存、販賣及吸食毒品的地方，遂突擊搜查黃大仙一迷你倉單位，搗破一個懷疑無牌酒吧及卡拉OK場所，再拘捕16人，包括一名負責人。全部被捕人士年齡介乎16至26歲。

新界北總區刑事部自2020年1月起展開代號「轟鳴」的打擊毒品行動，行動的第二階段針對透過網上社交平台進行的販毒活動。人員發現有不法份子於網上社交平台以吸食大麻術語作為討論區的名稱，以便買家搜尋。人員根據線報及經深入調查後，在全港多區拘捕6名年齡介乎19至26歲男子，涉嫌「販毒」，並於行動中檢獲約33克大麻，市值約5,600元。當中3名年齡介乎20歲至23歲被捕男子已分別被控以一項「販毒」罪或兩項「販毒」罪，案件將於明日（20日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

經進一步調查，人員發現被捕男子中有人以迷你倉單位用作儲存、販賣及吸食毒品的地方，遂於前日（17日）晚上約11時30分突擊搜查黃大仙五芳街33號一迷你倉單位，搗破一個懷疑無牌酒吧及卡拉OK場所。

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行動中，人員拘捕一名22歲姓戴男負責人，涉嫌「販毒」、「無牌經營卡拉OK場所」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

另外，單位內10男5女，年齡介乎16至26歲，則涉嫌「藏毒」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，人員在單位內檢獲約86克懷疑大麻花、約2克懷疑大麻、小量搖頭丸、33罐啤酒及28瓶烈酒。檢獲的毒品市值約1.7萬元，而檢獲的酒類約值1.2萬元。被捕男女已獲准保釋候查。

警方會繼續打擊利用網上社交平台販賣毒品的不法份子及犯罪集團，並重申販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。