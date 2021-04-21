權貴聚居　山頂白加道豪宅遭噴油兼貼大字報追債

撰文： 彭愷欣 鄧詠中 陳浠文 最後更新日期： 2021-04-21 16:26

今（21日）早7時許，山頂白加道31號一停車場入口的外牆有紅油，又黏有數張追債大字報，保安翻查閉路電視，發現凌晨5時許，一輛黑色私家車駛至上址，一名年約30餘歲的男子落車後在外牆用紅油噴上漆油，又將寫有名字追債大字報散落在地，然後跳上車逃去。警方接報到場調查，暫時未有人被捕。事發後，保安已在有紅漆的地方貼上黑色膠袋。

翻查資料，山頂白加道31號由華人置業發展，共有4座獨立屋。據知31號A由「大劉」劉鑾雄持有；31號B屋由一間公司持有，而董事是伯明翰前班主楊家誠；31號C屋業主亦由一公司持有，董事是有「私貸之父」之稱的亞洲聯合財務（UA）創辦人長原彰弘；31號D屋曾由理文造紙（2314）主席李文俊擁有，但劉鑾雄於2015年以4.2億元購回，其後轉贈予兒子劉鳴煒。

山頂白加道屬香港傳統的豪宅地段之一，由於私隱度高，又可盡覽維多利亞港景色，城中不少高官、富豪的寓所均雲集於此，當中白加道3號為美國駐港總領事官邸，11號為駐港解放軍總司令官邸，而15號則是政務司司長官邸。白加道12號由田北俊於1996年資1.6億購入，馬雲於2015年以15億元買入22號，而恒地（012）主席李兆基（四叔）於2010年更以18.2億元從中建企業許世勳家族手中，購得白加道35號大屋，每平方呎樓面地價高達6.83萬元。