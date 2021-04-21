奪命工傷│啟德地盤43歲男工遭石屎斗壓斃　遺8歲兒　妻痛哭失支柱

撰文： 魯嘉裕 余睿菁 林振華 最後更新日期： 2021-04-21 22:46

啟德發生奪命工業意外，今日（21日）下午4時許，啟德啟福道T2主幹路工程地盤，一輛吊臂車吊起一個石屎斗期間，車輛突然傾斜，石屎斗擊斃43歲男工人黃文超，事件為啟德發展區本周第三宗奪命工傷。 黃妻與親友趕至醫院，知悉丈夫離世聲淚俱下，她表示與丈夫育有一名8歲兒子，三口居於劏房，丈夫今年方覓得該份地盤散工，不料今日突然意外身亡，母子未來大感徬徨。

死者黃文超（左），與太太及兒子居於九龍灣劏房。（受訪者提供）

黃太到醫院認屍時激動痛哭，需親友攙扶。（余睿菁攝）

43歲死者黃文超，其妻子黃太於醫院認屍時情緒激動，哭到撕心裂肺，需由親友攙扶，她坦言未能接受丈夫死訊：「咩都唔知呀，（事發時）我都做緊嘢，我打我老公電話差人聽」。黃太透露與丈夫均任職建築業，自己做地盤雜工，丈夫則為地盤水泥散工，「過年啱啱搵到份新工，上個月返咗十幾日」。兩人育有一名8歲兒子，一家三口居於牛頭角月租6千多元劏房單位，本來已沒甚積蓄，生活甚為拮据，目前正輪候公屋。

黃太哭訴，丈夫除養家外亦要供養在內地的70多歲的母親，家婆過去數年亦有來港幫忙湊孫，惟最近因疫情未能來港。今年8歲、讀一年級的兒子事後與母親一同趕到醫院，但未能見到父親最後一面，兒子表示爸爸平日很早會出門上班，晚上7時許就會回家，有時亦會陪他做功課及教他中文，周末放假都會陪他遊玩，「去飲茶，打吓機」，對父親突然過身，顯得不知所措。黃太透露，兒子在香港出世後返回內地由家人湊，近年才回港讀書，「老公選擇湊佢（兒子）落嚟捱吓囉」，她稱與丈夫不懂教導兒子讀書，今學期開始讓兒子補習，對丈夫突然過身，家庭頓失支柱，令黃太大感徬徨。