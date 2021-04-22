中環南亞男與非裔漢打鬥　七旬女保安慘被誤傷推跌昏迷

中環發生打鬥案，傷及無辜。凌晨1時許，中環德己立街38至44號一幢商業大廈，據報有一名南亞裔男子，與一名非裔男子因故口角，未幾發生打鬥。大廈一名年約70歲女保安員，疑被人混亂間推跌，頭部先著地，登時陷入昏迷。

南亞漢見狀立即報案，救護員趕至現場，將女保安送往瑪麗醫院進行搶救，惟抵院時仍然昏迷。警方到場將上述兩名男子拘捕，涉嫌「襲擊致造成身體實際傷害」。由於兩人亦受傷，故事後亦由救護車送院。據知，經搶救後女保安員已恢復知覺。

警方正調查事件起因，警員封鎖現場調查，發現上址遺下血漬，亦有一張已經被毀壞的膠摺椅，其中一支金屬柱更疑被毆至彎曲。

消息稱，上址為一間樓上酒吧，但當時並非營業，只是一班互相認識的朋友在上址私人地方聚會。非裔漢疑當時疑向南亞裔女子搭訕，引起南亞男不滿，雙方因而大打出手。惟雙方由樓上打到樓下，卻途至保安崗位時，有人卻不慎撞向該名女保安，導致她左邊額頭撞地受傷昏迷。而受傷的女保安，據悉是替更保安員，今日第一天在上址上班。