以《第五人格》遊戲武器誘3名女童拍裸照　13歲男童被捕

撰文： 彭愷欣 馮國良 最後更新日期： 2021-04-22 15:49

一名13歲男童以網上遊戲結識3名未成年女童，藉可向她們提供遊戲武器及設備為由，誘使女童拍攝裸照或影片，當收到照片或影片後，男童並沒有向受害人送出遊戲武器或設備，反以會公開片段來威脅受害人提供更多裸照或影片，受害人於是報警求助。警方經調查，於昨日（22日）拘捕該名男童。據了解，受害人與被捕者在玩手機遊戲《第五人格》時結識。 被捕男童索取的裸照及片段多達50張以上，他事後沒有將相關照片及片段轉發或出售，警方不排除有人或因「對性產生好奇」而犯案。

《第五人格》2018年7月推出，為一款逃生遊戲。（資料圖片）

被捕男童於一個網上遊戲結識3名年齡介乎9歲至12歲的女童，在去年12月至今年3月期間，男童以不同藉口，例如提供遊戲內的武器、設備等等，誘使受害人拍攝裸照或影片，當收到照片或影片後，男童並沒有向受害人送出遊戲武器或設備，反而以會公開片段來威脅受害人提供更多裸照或影片，受害人於是報警求助。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌稱，警方經深入調查後，於昨日（21日）展開拘捕行動，在觀塘區拘捕一名13歲男童，罪名為「利用、促致或提供未滿18歲的人以製作色情物品」罪。行動中，警方亦檢獲2部電腦、3部智能電話。被捕男童暫獲准保釋候查，行動仍在進行中，不排除將會有更多人士被捕。

戴子斌稱，男童索取的裸照及片段多達50張以上，暫時未發現男童有轉發或出售相關裸照及片段，不排除年僅13歲的被捕男童因「對性產生好奇」而犯案。警方呼籲，市民若發現身邊有人，特別是小朋友，遇到上述的事件，懷疑在網上遊戲被人騙取裸露照片，請盡快報警求助。

警方重申，任何人士誘使未成年的兒童製作色情物品，有機會違反香港法例第200章

過往亦有人利用《第五人格》向小童索裸照

翻查資料，過往亦曾有不法份子利用熱門手機遊戲《第五人格》接觸小童，趁機索取不雅照片。

今年2月，警方接獲一名11歲小六女童報案，稱玩電話遊戲《第五人格》時認識一名網友，對方訛稱可提供罕有道具，向女童索取自拍的不雅照片及影片。女童先後10次拍攝及傳送不雅照，詎料對方食言，沒有送贈任何道具，更威脅如果女童不再提供不雅照時，會將早前收到的照片及影片放上網，女童母親其後察覺有異揭發事件，並報警求助。

去年10月，深水埗一名37歲小學教師透過《第五人格》結識玩家，再用遊戲武器誘使未成年少女拍不雅照片及影片。有家長其後發現手機內有女兒祼照遂報警。新界南總區重案組經調查後拘捕該男子，並在他手機內發現多張不雅照片，估計涉及７名未成年少女受害。