沙田新翠邨13歲校服女童後樓梯險被姦　警拘42歲色魔

撰文： 郭倩雯 最後更新日期： 2021-04-23 17:34

本周三（21日），沙田新翠邨發生令人髮指風化案，一名42歲男子尾隨一名身穿校服的13歲女童，並在後樓梯位置企圖強姦女童，但最終事敗。警方經調查後，昨日（22日）在土瓜灣拘捕涉案色魔。

沙田警區刑事調查隊第五隊林雅詩督察交代案情指， 4月21日（星期三）下午1時20分，一名13歲身穿校服運動裝的女童放學後，返回沙田新翠邨住所途中，被一名中國籍男子尾隨，其後女童在住所大廈的後樓梯位置被該男子企圖強姦，但最終事敗，女童受驚立即跑回家中報警求助。鑑於案件性質涉及未成年人士，沙田警區高度關注，並將案件交由沙田警區刑事調查隊第五隊跟進。

經過深入調查及分析，警方鎖定一名目標男子，並進行埋伏行動。於昨日下午5時50分，警方在土瓜灣益豐大廈附近拘捕一名42歲本地男子，他報稱無業，居住在紅磡區，但有親人住在沙田區。被捕男子與受害人並不相識，初步相信疑犯是在街上隨機尋找目標。被捕男子目前仍被扣留調查。據了解，疑犯頭髮紮馬尾，犯案時身穿淺色T恤、深色短褲及足履拖鞋。

警方呼籲，如市民目擊上述事件或曾遭遇類似經歷，應盡快與沙田警區刑事調查隊第五隊聯絡，電話3661 2550。 警方強調，任何針對兒童侵犯、性侵犯或者各類色情活動均屬嚴重罪行，警方對此非常重視，嚴正執法以確保兒童安全，並提醒家長小心照顧年幼小童，避免讓他們單獨外出。