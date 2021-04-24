安老院命案｜死者雙眼瘀腫流血　疑兇兩次入死者房間　警檢剪刀

撰文： 鄧栢良 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-04-24 17:50

昨（23日）晚屯門青翠徑11號一間安老院發生謀殺案。一名長期卧床、需用輸送管餵食的85歲男院友被職員發現昏迷，而且雙眼有傷痕及流血。老翁隨即送院搶救，惟延至今晨5時06分逝世。警方調查後發現有另一名70歲男院友曾先後兩次進入死者房間，並手持利器，懷疑他與案件有關，於是將其拘捕，案件現列作謀殺案處理。 消息指，疑兇長年受柏金遜、妄想症及幻覺等問題困擾；而死者除了無自理能力外，亦患有腦退化症。警方正循兩人的關係，以及疑兇的身體及精神狀況調查。

屯門警區助理指揮官（刑事）警司林慶璋（右）交代案情。（楊嘉朗攝）

屯門警區助理指揮官（刑事）警司林慶璋交代案情指，昨晚9時許接獲屯門青翠徑11號一間安老院職員報案，指一名85歲姓譚男院友在單人房間的床上昏迷，而且面部有血迹，雙眼有傷痕、瘀腫及流血。傷者由救護員送往屯門醫院救治，惟延至今晨5時06分死亡，死因仍有待法醫驗屍確定。

警員其後翻查安老院的閉路電視片段，發現在職員進入死者房間前15分鐘，有另一名男院友進出死者房間兩次。而第二次離開房間時，他的右手持有一把狀似剪刀的物件。警方遂即場拘捕一名70歲姓繆男院友，他涉嫌傷人。被捕男子正被扣查，並在醫院接受治理及服食藥物，暫時未接受盤問，警方會密切留意其精神狀況。警員隨後亦在院舍的電錶房，檢獲一把染血的剪刀，相信是涉案兇器，用作刺傷死者。

警員隨後亦在院舍的電錶房，檢獲一把染血的剪刀，相信是涉案兇器，用作刺傷死者。（楊嘉朗攝）

林慶璋續指，死者及疑兇皆報稱無業。85歲死者姓譚在2017年入住涉事院舍。由於死者生前行動不便，要長期卧床接受全面護理，更需要使用輸送管餵食，故警方相信死者未曾與被捕男子爭執或衝突，而且遇襲時應無法作出抵抗。至於被捕男院友則在2015年入住。

涉事院舍面積約8000呎，每個院友均有獨立房間，而閉路電視拍攝到房間以外的通道位置，並清楚拍攝到被捕男子行蹤，包括何時進入及離開房間，以及棄置兇器的過程。案件現交由屯門警區刑事部重案組第二隊調查，並列作謀殺案處理。警方調查方向包括死者與被捕男子關係，以及被捕男子的身體及精神狀況。