警葵荃搗無牌酒吧、派對房間拘19人　109人違限聚令被票控

撰文： 魯嘉裕 王譯揚 最後更新日期： 2021-04-24 20:38

警方於荃灣及葵涌多個工廈單位，搗破多個非法經營娛樂場所包括無牌酒吧及派對房間，共拘捕19人及發出109張限聚令告票。

行動中警方共拘捕19人包括18男1女，涉嫌經營無牌酒吧、管有及販運危險藥物等。（王譯揚攝）

新界南總區反黑組總督察庾博翰表示，為打擊不法之徒於《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下，乘機經營非法娛樂場所，並阻截其收入來源，新界南總區刑事部聯同沙田、葵青、荃灣及大嶼山警區，本月22及23日進行代號「犁庭掃穴」及「逸影」反罪惡行動，突擊搜查區內工廈及罪惡黑點，包括昨晚於沙咀道一工廈搗破一間無牌酒吧，拘捕2名職員及9名酒客，而於荃灣白田壩街、青山公路、德士古道、葵涌葵昌路及大連排道工廈，警方共揭8間違規營業的派對房間及拘捕相關職員。

行動中警方共拘捕19人包括18男1女，年齡介乎16至50歲，涉嫌經營無牌酒吧、管有及販運危險藥物等，並檢獲大量酒精飲品及小量毒品。另外行動中發現109名男女，年齡介乎16至55歲涉漠視限聚令，警方共發出109張定額罰款通知書。庾博翰指據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，任何公眾地方均嚴禁進行4人以上群組聚集，呼籲市民顧己及人，遵守相關規例及減少社交聚集。