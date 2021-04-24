網傳3男穿疑似警察制服不雅片　警網罪科調查　稱不排除有人冒警

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-24 22:37

網上流傳一段片段，拍得3名男子身穿疑似警察制服進行不雅動作，包括疑似口交及性交動作。警方表示，事件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進調查，又指不排除有人假冒警務人員拍攝短片。

警方：片中人與警察制服裝備有多處不同

該段長約10多秒的片段今日於網上流傳，片中3名男子均身穿淺藍色疑似軍裝警察制服，進行疑似口交及性交動作。警方晚上於Facebook專頁指，留意到今日（24日）網上流傳一段不雅短片，片段中有三名穿著疑似警察制服的人涉嫌作出不雅行為。警方高度關注事件，並已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。經初步調查發現，片中人物穿著的制服及裝備與香港警察的制服及裝備有多處不同，警方不排除有人假冒警務人員拍攝短片，會繼續從不同方向主動調查。

警方重申，互聯網並不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分在現實世界用以防止罪行的法例，均適用於互聯網世界，網上發布淫褻物品可觸犯香港法例第390章《淫褻及不雅物品管制條例》，最高刑罰為罰款100萬及入獄3年。警方提醒任何人切勿以身試法，呼籲市民如有任何與案件有關的消息，可致電28605012或電郵ip-sip-ops-1B-tcd-cstcb@police.gov.hk 與警方聯絡。