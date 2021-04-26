理大圍城｜「踢保」21人被控妨礙司法公正　部分涉駕「家長車」

撰文：凌逸德
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2019年11月警方圍堵理工大學與示威者對峙，就理大事件及支援理大行動，警方早前已拘捕逾千人。警方表示，有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）於今日（26日）上午再次拘捕21名拒保候查人士，分別13男8女，年齡介乎17至及41歲，涉嫌於2019年11月18日在何文田一帶，意圖協助理工大學內的人士逃避警方逮捕。該21名被捕人已各被落案起訴一項妨礙司法公正罪，案件將於5月4日上午在西九龍裁判法院提堂。
據了解，被捕人士中，包括7名學生，據悉分別是理大三年級生、四年級生、副學士二年級生，以及3名中六生及1名中五生；其餘人士分別報稱是商人、銀行經理、財務顧問、地盤工人、文員等。據悉，部分被捕人士涉駕駛「家長車」於理大外接走示威者。
沙田區議員趙柱幫今早於Facebook 出帖文指，收到一名於理大事件入過理大、現時已流亡的女義務急救員消息，指其家人通知她，今晨5時許有警員上門拘捕。同時，亦有另一名涉及理大事件的人士，指今早接獲家人通知有警員上門，惟該名人士已搬離原本居住的單位。
↓前年理大圍城情況↓
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前年11月爆發「理大圍城」事件，理工大學先發生激烈警民衝突，之後演變成圍城事件，其間有示威者突圍、游繩及爬渠逃走，外圍有近百名人進行聲援行動。警方發言人表示，截至2021年2月28日，警方就理工大學事件共拘捕1 388人，包括33名16歲以下人士，涉及罪名包括暴動及藏有攻擊性武器等，當中368人已被檢控。