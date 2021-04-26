理大圍城｜「踢保」21人被控妨礙司法公正　部分涉駕「家長車」

2019年11月警方圍堵理工大學與示威者對峙，就理大事件及支援理大行動，警方早前已拘捕逾千人。警方表示，有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）於今日（26日）上午再次拘捕21名拒保候查人士，分別13男8女，年齡介乎17至及41歲，涉嫌於2019年11月18日在何文田一帶，意圖協助理工大學內的人士逃避警方逮捕。該21名被捕人已各被落案起訴一項妨礙司法公正罪，案件將於5月4日上午在西九龍裁判法院提堂。

據了解，被捕人士中，包括7名學生，據悉分別是理大三年級生、四年級生、副學士二年級生，以及3名中六生及1名中五生；其餘人士分別報稱是商人、銀行經理、財務顧問、地盤工人、文員等。據悉，部分被捕人士涉駕駛「家長車」於理大外接走示威者。