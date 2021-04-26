九龍殯儀館守護犬「大耳」被車死　主人設祭壇悼念　兇手未道歉

撰文： 鄧詠中 鄧栢良 最後更新日期： 2021-04-26 15:11

一隻14歲唐狗女「大耳」自小在九龍殯儀館一帶成長，由於性格溫馴乖巧，逐漸與街坊熟絡，而且大耳見到警察「抄牌」便會吠叫，似提醒街坊盡快駛走車輛，故甚得人歡心。這個街坊心中的寵兒，月中被一輛私家車撞至重傷，在獸醫診所留院兩日後死亡，惟涉事司機卻未有承認責任，令一眾街坊均傷心又憤怒。有殯儀館員工坦言不捨，形容大耳猶如殯儀館的守護犬，並期望政府成立動物警察，關注動物權益。 大耳今日（26日）將會出殯及火化，狗主明哥在牠生前經常盤踞的地方設置小祭壇，擺放了紙紮豪宅、鮮花及零食作祭品。不少街坊專登前來拜祭。然而大耳去世至今近十日，真兇仍未自首道歉，明哥坦言：「我可以追究咩呢？畢竟牠（大耳）走咗。如果車主有良知，佢自己去報警。」

涉事司機一言不發 明哥與街坊合力送大耳求醫

明哥憶述，4月15日晚上接近8時，有街坊見到一輛白色私家車在洋松街與楓樹街交界處撞倒「大耳」，遂馬上通知明哥。當時明哥正準備換衫收工，得悉消息後即趕往現場了解情況，惟大耳已被撞至重傷，無法行走。明哥遂與街坊將大耳放在手推車，合力將牠送往基隆街的一間動物診所求醫。明哥指，當晚在現場逗留約一小時，但涉事司機卻一言不發，全程沒有表明身份或承擔責任，「我都唔知佢幾時走咗。」

大耳重傷 留醫兩日傷重不治

「大耳」送院後情況並不樂觀，但獸醫未有建議人道毀滅，並着牠留院觀索兩三日，看看是否有轉機。明哥無奈道：「結果牠辛苦了兩日，最後都係走咗。」今年14歲的大耳兩、三個月大時，由殯儀館對面大廈的看更飼養。大耳自少就經常到殯儀館一帶遊走，由於性格溫馴，逐漸與街坊熟絡。後來看更失業，明哥便接手收養大耳，大耳一直在殯儀館居住，有自己的床鋪等。

大耳在殯儀館生活了十多年，已成為街坊的寵兒。明哥直言：「呢到識佢（大耳）嘅人多過識我，成個殯儀界基本上都識佢，但叫我個名就未必叫得出，好多街坊都跟牠打招呼，跟牠玩。」

唐狗女「大耳」將於今日火化。（香港動物報提供圖片）

大耳甚有靈性 吠叫提街坊免被抄牌

明哥形容大耳乖巧又醒目，見到警察前來「抄牌」便會吠叫，似乎在提醒街坊及殯儀業界人士盡快駛走車輛，故甚得人歡心。街坊知道大耳愛吃牛油等零食，亦不時買來請牠食零食，所以大耳身形比較肥胖。

今日大耳會出殯及火化，明哥在大耳生前經常盤踞的地方設置了一個小型祭壇，擺放了一個紙紮豪宅、一些鮮花、衣紙及零食作祭品。不少熱心街坊帶備了狗零食及牛油前來拜祭。明哥表示，大耳火化後，骨灰將會擺放在殯儀館內。

明哥望涉事車主自首道歉

對於涉事司機至今仍未親自道歉及承認責任，明哥表示憤怒，並指當晚司機開車時，未有留意車頭前方的位置所，而大耳在車頭前方一段距離，並非在路旁衝出來。明哥希望涉事車主能夠自首道歉，「你認為自己無錯就唔好理，你認為自己有問題就自己處理，我可以追究咩呢？畢竟牠都走咗。如果佢有良知、有感覺的，他自己去報警。」

區議員去信警方 要求調查事件

區議員曾自鳴指，已接獲市民申訴，得知大角咀洋松街與楓樹街交界一隻唐狗女疑被私家車撞倒後死亡，而肇事車輛的司機不顧而去。區議員已去信要求警方跟進及調查事件，了解是否有人涉嫌殘酷虐待動物或涉不小心駕駛等罪行。

據了解，現場附近有不少店舖裝有閉路電視，拍攝到涉事司機一家五口均在車上。事發後，司機一直在附近觀看事件，然後在狗主帶狗去就醫之際就離開現場。