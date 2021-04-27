5歲女天水圍商場流連　被誘至殘廁非禮　30歲孌童色魔落網

撰文： 楊婉婷 王譯揚 最後更新日期： 2021-04-27 20:27

天水圍發生駭人聽聞的風化案件，涉及年僅5歲的女童。案中女童的父母因要工作，故昨日委託女兒同學的媽媽，幫忙接放學及送到天水圍一間補習中心上課，詎料所託非人，對方僅著女童自行乘搭升降機前往補習中心，結果女童在商場內流連約一小時，成為無恥之徒的目標。孌童色魔誘騙女童稱帶她到公園玩樂，其後再將她帶到一個殘廁內非禮，更曾要求女童為他口交。女童事後折返補習中心，向母親傾訴並揭發事件。警方徹夜調查後，今日於天水圍區拘捕一名30歲無業男子，涉嫌非禮。警方亦正調查案中有無人涉嫌疏忽照顧兒童。

天水圍區發生一宗性質嚴重的非禮案，案中女童年僅5歲，就讀幼稚園K3。據了解，5歲女童與父母及胞姐居於天水圍區，父母均要工作。平日母親上班前會將女童送到學校上課，至放學時母親委託女兒同學的媽媽，代為將女童送至天水圍天澤商場內一間補習中心，下午6時父母下班後便自行接回女兒。昨日中午，同學媽媽將女童送至商場地下後，著女童自行乘升降機前往三樓的補習中心。惟女童抵達三樓後，未有按指示到補習中心報到，而在該樓層四處流連約一小時，未料到竟成為無恥之徒的目標。

誘騙帶女童到公園玩樂 帶至殘廁非禮

下午1時15分，一名陌生男子上前與女童搭訕，稱可以帶她到公園玩耍，並無提供金錢或食物的誘因，女童未起疑心，尾隨男子離去。該男子將她帶到商場頂樓的公園玩樂，趁女童戒心減低，便將她帶至俊宏軒商場的殘廁內非禮，對其作出嚴重猥褻行為，包括要求女童為其口交。男子得逞後將女童獨留在殘廁外並逃去。

其時，補習中心職員因早前未見女童準備出席課堂，已第一時間致電女童母親，母親知悉後趕至與職員了解，並在補習中心附近尋找女兒。直至女童受侵犯後，折返補習中心，在母親追問下揭發事件，遂報警求助。

元朗警區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛（中）交代案情。（王譯揚攝）

受委託女子一時大意 警查有無疏忽照顧

元朗警區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛表示，元朗警區刑事調查隊接手調查案件。他指出，警方一向關注性罪行案件，而案中受害人年僅5歲，是同類案件中最為嚴重。元朗警區刑事部及天水圍分區特遣隊，經通宵調查及翻查大量閉路電視片段，成功鎖定一名疑人，並於今日（27日）下午1時10分，在天瑞路拘捕一名姓余30歲男子，他報稱無業，沒有黑社會背景。經警誡後，男子承認有份參與有關罪行。警方調查仍在進行中，將了解被捕人士背景及犯案動機，以了解有無干涉或參與其他罪行。

警方初步相信被委託接送女童的女子，因有其他工作要趕往處理，一時大意，而且認為女童已熟習路線，相信女童可以短時間到達目的地，最終導致今次事件。至於案件會否構成疏忽照顧，警方會進一步調查，有需要時會諮詢律政司意見。

歐陽肇剛重申，警方不會容許任何類形的性罪行，特別是涉及未成年人士。一旦發生此類案件，警方必定全力偵查。他又指，近日受疫情影響，學校上課時間縮短，警方留意到區內多了小朋友出外參與不同課程，甚至在商場、公園等地方流連。今次案件中，因家長某程度上的疏忽，沒有好好看管子女，令犯人有機可乘。他提醒有需要將小朋友交予傭工或長者照顧的家庭，要時刻照顧子女的安全。如果發現子女有任何被性侵的可能，盡快向警方求助。

警方重申，非禮屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。