天眼直擊｜獨行賊疑用破窗神器爆玻璃闖咖啡室　20秒抬走空收銀機

旺角發生爆竊案。清晨5時許，旺角山東街84號地下一間名為「PAUSE IT」的咖啡室負責人報案，指其店的防盜響起，懷疑遭人爆竊。警方接報到場，發現咖啡室的玻璃門被人打爆，負責人隨後回到現場，經初步點算發現一部約值1,000元的收銀機不翼而飛，但收銀機內沒有現金。今次是涉事咖啡室3年內第三次遇竊，故負責人汲取教訓，打烊後已沒有將現金留在店內。

咖啡室的閉路電視拍攝到整個爆竊過程。賊人在清晨5時30分下手，他疑使用「破窗神器」擊碎玻璃進入店內，再直接走到收銀機位置抬走收銀機，整個犯案過程僅約20秒。

警方翻查閉路電視，鎖定涉案男子，案發時身穿白色短袖上衣、淺色長褲、黑色手套及攜有黑色袋。另外，警方發現附近山東街88號一間酒吧的玻璃亦有被打裂的痕跡，相信賊人未有進入酒吧內作案，酒吧則沒有損失。警方經初步調查，案件列作連環爆竊，交由旺角警區刑事調查隊第4隊跟進，暫未有人被捕。