流動廁所離奇霸佔香島道咪錶車位　警察到場調查

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-29 16:54

有車主向《香港01》投訴，指近日有一個大型流動廁所離奇出現於深水灣泳灘對開香島道的咪錶時租車位，而該咪錶仍然可用付費功能，疑有人擅自擺放流動廁所霸佔車位。今（29日）下午1時許，警方接獲相關投訴後﹐派出警員到場了解情況，並向附近深水灣泳灘一間餐廳的職員查詢。據知，早前新冠肺炎疫情肆虐，康文署關閉轄下泳灘，泳灘的洗手間及更衣室亦連帶關閉，故有人租用流動廁所予食客方便，但卻擺放在時租咪錶車位。在場警察要求該餐廳職員聯絡流動廁所的供應商，盡快收回流動廁所。

警察到場了解情況，並向深水灣泳灘一餐廳的職員查詢。（香港01記者攝）

有車主表示，本周日(25日)駕車到深水灣泳灘欲泊車時，見錶位已泊滿車輛，其間發現有流動厠所霸佔一個錶位，又沒有入錶，令人氣結，質疑有人濫用及霸佔錶位，對駕駛者不公平。 《香港01》記者今日中午到場了解，現場所見，該錶位毗連深水灣警察報案中心，而流動厠所霸佔了超過半個車位，記者向附近一間餐廳查問，有職員表示未有收過投訴。未幾，有多名警員到場調查，餐廳就拒絕回應事件。

市民曹先生指，不清楚該流動廁所擺放了多久，但認為與早前康文署「封灘」有關，「之前封灘無廁所用嘛」。他認為餐廳為食客準備廁所實出於好意，因封灘後並無廁所開放，「都係方便人啫」。但康文署重開泳灘，假日或有不少市民駕車到深水灣泳灘暢泳，霸佔車位亦會影響駕車人士，曹先生認為餐廳應盡早搬走廁所。

記者翻查google map街景圖發現，在2020年10月該咪錶位置亦已擺放了一個流動廁所，但款式並非一樣。