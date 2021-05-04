騙徒假冒警總警員呃錢　99人報案　僅一女子失9.5萬元

電騙停不了！繼騙徒假冒內地官員後，再有假冒駐守警察總部警員的騙案發生。警方由上月21日至昨日（3日），共收到99宗報案，指近日收到一名陌生男子來電，對方自稱為駐守警察總部及商業罪案調查科的警員，並能夠說出事主個人資料及提供相關的警員姓名及編號。騙徒聲稱事主涉及內地的刑事案件，包括變賣個人資料以洗黑錢、在內地銀行拖欠信用卡數等。案件中，只有一名27歲女子誤墮騙局，失去9.5萬元。
99名（69女30男）報案人年齡介乎22至74歲，他們分別報稱退休人士、文員及無業人士等，當中只有一名27歲女子（報稱從事醫護行業）曾登入騙徒提供既假網頁，並輸入自己網上銀行戶口及密碼，損失金額為9.5萬元。而大部份的事主意識到上述情況與假冒官員騙案相似，懷疑受騙，於是前往或致電附近警署報案室報案。
據報案人稱，假冒警察的騙徒可説出事主的姓名、出生日期、甚至身份證號碼頭三位數字等個人資料，部份事主否認曾將個人資料變賣或從未在內地申請信用卡時，騙徒便將轉駁至以普通話自稱為內地執法人員的騙徒，對方聲稱事主觸犯內地法例而需要進行資產審查，騙徒亦把握事主想證明清白的心態，隨即透過即時通訊軟件內的視像通話，要求事主提供他們的身份證、回鄉卡、地址、銀行提款卡或信用卡戶口及密碼等資料，以協助事主洗脫嫌疑，或者騙徒會提供一個連結連接到假網頁，並要求事主輸入網上銀行帳戶及密碼。
根據警方調查，騙徒所提供的兩名警員編號，一名為已經退休的警務人員，另一名為在職的警長，但兩人均並非駐守警察總部，亦與案件沒有關係。案件現列作「以欺騙手段取得財產」，交由灣仔警區重案組第2隊跟進，暫時未有人被捕。
今年首兩個月電話騙案較去年同期上升3成
警方稱，今年首兩個月的電話騙案，較去年同期上升了3成，由93宗上升至122宗，而同期損失金額亦上升了1.5倍，約3,200萬元上升至約8,600萬元，有見及此，警方提出以下的防騙貼士：
1.由於騙徒會用非法途徑取得受害人個人資料，所以來電者能夠說出個人資料，如果對來電者身份有懷疑，市民應從官方渠道去核實來電者身份，例如市民可以致電警方24小時防騙易熱線核實來電者的香港警察身份及聯絡電話。
2.由於騙徒會假扮成任何身份出現，所以大家切勿交出網上理財密碼給任何人。警方查案亦不會要求市民提供網上銀行密碼，市民切勿下載不明來歷人士提供的軟件或打開一些不明的超連結，因內容可能有一些木馬程式令騙徒可以盜取受害人的個人資料。
3.切勿將金錢存入陌生人的帳戶或或者將個人資料交給他們。
4.根據通訊事務管理局規定，「＋852」字頭的電話是從海外打入，很大機會為詐騙電話，市民可以選擇拒接該電話。
5.為免親友的一生積蓄落入騙徒的手中， 市民應多加留意身邊親友尤其長者的異常舉動，例如突然借錢、轉用網上銀行、又或者長時間講電話且神色慌張。
6.如果市民懷疑受騙，請立即致電警方24小時防騙易熱線18222查詢。