騙徒假冒警總警員呃錢　99人報案　僅一女子失9.5萬元

撰文： 彭愷欣 馮國良 最後更新日期： 2021-05-04 18:07

電騙停不了！繼騙徒假冒內地官員後，再有假冒駐守警察總部警員的騙案發生。警方由上月21日至昨日（3日），共收到99宗報案，指近日收到一名陌生男子來電，對方自稱為駐守警察總部及商業罪案調查科的警員，並能夠說出事主個人資料及提供相關的警員姓名及編號。騙徒聲稱事主涉及內地的刑事案件，包括變賣個人資料以洗黑錢、在內地銀行拖欠信用卡數等。案件中，只有一名27歲女子誤墮騙局，失去9.5萬元。

99名（69女30男）報案人年齡介乎22至74歲，他們分別報稱退休人士、文員及無業人士等，當中只有一名27歲女子（報稱從事醫護行業）曾登入騙徒提供既假網頁，並輸入自己網上銀行戶口及密碼，損失金額為9.5萬元。而大部份的事主意識到上述情況與假冒官員騙案相似，懷疑受騙，於是前往或致電附近警署報案室報案。

據報案人稱，假冒警察的騙徒可説出事主的姓名、出生日期、甚至身份證號碼頭三位數字等個人資料，部份事主否認曾將個人資料變賣或從未在內地申請信用卡時，騙徒便將轉駁至以普通話自稱為內地執法人員的騙徒，對方聲稱事主觸犯內地法例而需要進行資產審查，騙徒亦把握事主想證明清白的心態，隨即透過即時通訊軟件內的視像通話，要求事主提供他們的身份證、回鄉卡、地址、銀行提款卡或信用卡戶口及密碼等資料，以協助事主洗脫嫌疑，或者騙徒會提供一個連結連接到假網頁，並要求事主輸入網上銀行帳戶及密碼。

根據警方調查，騙徒所提供的兩名警員編號，一名為已經退休的警務人員，另一名為在職的警長，但兩人均並非駐守警察總部，亦與案件沒有關係。案件現列作「以欺騙手段取得財產」，交由灣仔警區重案組第2隊跟進，暫時未有人被捕。

今年首兩個月電話騙案較去年同期上升3成

警方稱，今年首兩個月的電話騙案，較去年同期上升了3成，由93宗上升至122宗，而同期損失金額亦上升了1.5倍，約3,200萬元上升至約8,600萬元，有見及此，警方提出以下的防騙貼士：