童黨欺凌｜網傳少女連環掌摑起腳狂踢　「豆腐姐」被踢跌跪地

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-04 23:00

網上流傳疑似童黨欺凌事件，片中有至少3名少女向一名被稱為「豆腐姐」的少女施襲，不斷左右開弓，以手瘋狂掌摑其臉部，傳出清脆聲響，亦多次起腳狂踢其腹部、臀部及大腿。「豆腐姐」一度被踢至跌在地上，其後她按要求跪在地上後，與其中兩名少女發生口角，兩女激動時再度多次施襲。從雙方的言談間，彼此疑是朋友關係，起初少女施襲的原因疑是為他人出氣，其後爭執愈發激烈，少女疑因往事有積怨，繼續圍毆「豆腐姐」。

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該段影片長約6分鐘，片段中拍攝的人皆戴有口罩。一名身穿黑色長袖衫、其後被指是「豆腐姐」的少女，遭一名穿運動短褲的少女捏臉，然後被掌摑。其後一名灰衣少女與另一名少女亦加入施襲，拳腳並用，灰衣女向豆腐姐稱﹕「唔好咁嘅眼神望住我得唔得呀？唔好咁怨恨呀，我幫散井打㗎！」疑圍毆豆腐姐的原因是為他人出氣。施襲少女們曾一度停手，並稱﹕「我都唔知點，好x尷呀，對x住你」、「我哋可以點呀？」、「仲可以打咩呀？」未幾又再度圍毆豆腐姐。

過程中，豆腐姐未有反抗，但一臉不在乎。她其後被灰衣女踢跌後，急叫「等等先」後掙扎站起身。灰衣女著她跪低，豆腐姐依言照辦，雙方隨即發生口角，短褲女指斥豆腐姐之前因朋友間的衝突，要求灰衣女「叩頭認錯」，豆腐姐出言否認，之後被指「串嘴」而再被掌摑。

灰衣女亦舊事重提，疑不滿豆腐姐平日耀武揚威，向其他人指灰衣女是其跟班，豆腐姐大聲反駁﹕「你唔好亂咁屈」，灰衣女怒稱﹕「屈？你而家惡x我呀？我打x你嗰個喎！」，然後再次掌摑豆腐姐。

灰衣女不斷掌摑及起腳狂踢，指斥豆腐姐經常打人，自己亦曾被打過，又指豆腐姐於過往未有為她出頭，更常在背後閒言閒語，質疑豆腐姐憎恨她。灰衣女其後又稱﹕「你有邊次同人嘈，唔係你啱呀?有人幫你呀嘛，有人保你呀嘛！叫人保囉！唔係好X勁咩？豆腐姐喎，我跟你喎！」其間，豆腐姐即使被指「串嘴」而不斷捱打，仍未有退縮，繼續出言反駁。

網民對事件議論紛紛，有人懷疑片段拍攝於天水圍、流浮山一帶，並留意到片中的少女穿著名貴球鞋。有網民懷疑鏡頭後有其他人，故被打的少女不敢還手。亦有網民無法理解雙方因何事結怨，「點解聽極都唔明因咩嘈」。有人則認為應該報警處理。