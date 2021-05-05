名模Rosemary母遇電騙失2千萬　與夫離婚分產曾對簿公堂

撰文： 魯嘉裕 彭愷欣 最後更新日期： 2021-05-05 20:07

名模Rosemary的母親彭莉（Julie），誤墮假冒內地官員電騙案，痛失2000萬元。據了解，彭莉3月時收到自稱內地官員的男子來電，聲稱她涉嫌洗黑錢，要求提供戶口資料及密碼，彭約1個月後發現4個戶口合共超過2000萬元已被轉走。 彭莉獨居於九龍站擎天半島其名下的單位，消息指，其女兒Rosemary及兒子分別在美國及英國居住，她受騙報案後曾表示沒有接觸過電騙的資料。翻查資料，她與前夫於80年代從事成衣生意，至2007年離婚，兩人因分產問題對簿公堂，後來彭莉被判須向男方支付逾2000萬元。

名模Rosemary母親彭莉。

現年39歲的Rosemary為中法混血模特兒，14歲参加香港模特兒精英大賽（Elite Model Look）後開展模特兒生涯，近年轉型發展瑜伽教練工作並育有一子。翻查資料，其母親彭莉及法籍丈夫於1980年結婚，至80年代末定居香港，從事成衣生意，曾成立保穩有限公司，專門與德國和瑞士的製衣廠合作及任代理。據悉彭莉名下有4間公司，惟近年均已解散。

與夫離婚分產曾對簿公堂

至2007年彭莉與丈夫申請離婚，兩人因離婚分產問題於2010年對簿公堂，當年兩人共持有逾6500萬元資產，彭莉最後分得6成資產，由於9成資產在彭莉名下，她須向男方支付逾2000萬元並要賣樓付款，當年彭莉持有渣甸山睦誠道及擎天半島合共兩個單位，法庭頒令彭莉將渣甸山睦誠道渣甸山花園的單位連車位出售，而所得金額須歸還一半予男方，彭莉曾就案件上訴但被駁回。

另外於2002年，彭莉亦曾因Rosemary一件名貴絲綢旗袍，被其泰籍女傭熨穿洞，入稟小額錢債審裁處向泰籍女傭索償，最後獲賠償4,200元和解。