旺角6名12至14歲童黨被捕　涉多區8宗襲擊刑毀等案

撰文： 朱雅霜 余睿菁 最後更新日期： 2021-05-05 23:07

旺角警區年初至今發生多宗涉及青少年與童黨犯罪案件，上月23日一名11歲男童在遊樂場玩耍時遇襲，被奪去現金及手提電話，警方當日截獲5名涉案12至14歲男童。經深入調查後，揭發2名被捕男童與另一名14歲男童，涉及旺角、觀塘及沙田的多宗襲擊及刑事毀壞案，今日（5日）將他們拘捕。6名男童共涉及8宗案件，涉嫌「搶劫」、「襲擊致造成身體實際傷害」、「刑事毀壞」等罪，初步調查他們無黑社會背景，警方不排除有更多人被捕。

旺角警區反三合會行動組高級督察鄧嘉豪表示，旺角警區警方發現由今年年初至今，區內發生多宗涉及青少年犯罪及童黨犯罪案件。上月23日區內發生一宗行劫案，一名11歲男童在遊樂場玩耍時，突然被數名男童襲擊，並搶去身上個人財物，包括銀包內現金及兩部共值約3,500元手提電話等，受害人逃離襲擊後報警求助，警方即時於附近兜截，成功拘捕5名男童，年齡介乎12至14歲，涉嫌行劫。

反黑組接手調查案件，經情報蒐集及深入調查，發現其中2名別12及14歲被捕男童，與區內自1月起一連串同類案件有關，反黑組作出部署，今日以搶劫、襲擊致造成身體實際傷害、刑事毀壞，再拘捕他們及另一名14歲男同黨，他們同時涉及觀塘及沙田的淋紅油刑事毀壞案有關。所有被捕人士正被扣查，警方不排除有更多人被捕。

鄧嘉豪稱，6名男童共涉及8宗案件，失物包括一部約值6,000元手提電話。男童均為學生，並非同校，相信於區內球場打波或玩耍、因年紀相若而結識。現時未有證據顯示涉及黑社會，但會繼續遁此方向調查。

警方呼籲家長或學校師長，倘發現有子女或學生，曾有上述受欺凌遭遇而未報警，盡快與旺角警區反三合會行動組第三隊聯絡；加倍留意青少年的行為及情緒問題，倘發現他們對返學有負面情緒或害怕返學，身上有任何不尋常傷勢，應即時介入，提供關懷及適切的輔導，如涉任何違法行為，應盡早報警求助。