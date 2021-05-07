反黑組深水埗連搗非法賭檔及無牌酒吧　35人被捕　酒客同時被票控

深水埗警區反三合會行動組展開代號「虎撲（TIGERSURGE）」行動，昨（6日）傍晚約6時半，在長沙灣道158號一單位搗破非法賭檔，檢獲2部釣魚機、3部射擊遊戲機、1部讀卡器及一批遊戲卡。姓王（37歲）本地男子涉嫌「管理賭博場所」被捕；另外1名本地、1名印度裔、1名巴基斯坦裔及1名泰國裔男子（34至50歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

此外，昨晚約9時45分，人員亦聯同深水埗分區雜項調查隊，在荔枝角道292號一單位搗破無牌酒吧，檢獲240罐啤酒、6支烈酒、6部電視機、一組音響及8個骰盅，總值約6萬元。姓蘇（49歲）女子涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；18男11女（24至59歲）則涉「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被票控。