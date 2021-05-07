長沙灣凱樂苑驚現變態男　走廊聞女裝鞋兼手淫　街坊憂現保安漏洞

撰文： 陳諾希 馮國良 最後更新日期： 2021-05-07 16:04

長沙灣凱樂苑出現變態男，嚇煞街坊。一名身穿黑衫黑褲的男子，在單位外接連拿起女裝鞋嗅聞，更疑似一度手淫，其後若無其事離去。當區區議員鄒穎恒指，片段公開後，有街坊指認出片中男子曾於其他座數遊蕩，現時區內人心惶惶，擔憂屋苑出現保安漏洞。

網上流傳影片顯示，一名身穿黑衫黑褲男子，在一個單位外分別拿起兩隻女裝鞋嗅聞，而手部則擺放在下體位置，其後一度手淫。警方指，昨（6日）下午5時許，一名居於凱樂苑凱旭閣的居民報案，指從屋外的閉路電視看到，一名可疑男子嗅聞其單位門外的鞋，警方到場調查未有任何發現，暫列可疑人處理，而涉事單位未有任何財物損失。

事後屋苑管理處張貼通告，指有人於凱旭閣（D座）樓層手持業戶門外鞋物並作出猥褻行為，及後警方到場跟進未有截獲該名人士。警方將案暫列可疑人處理。管理處已安排人手加強巡邏樓層及嚴格執行訪客登記。

區議員：街坊擔心屋苑出現保安漏洞

當區區議員鄒穎恒表示，片段流出後，有街坊指認出片中男子亦曾於其他座數遊蕩，相信片中男子並非街坊。她續指現時區內人心惶惶，擔心屋苑出現保安漏洞。她呼籲街坊若果在屋苑看見疑似裝束及身形的男士。

（區議員鄒穎恒提供）

住客黃先生表示入伙約1年，以往未聽聞有這類事件發生，保安今日起已明顯加強，需要住客自行按密碼進入大廈。他相信涉事男子並非屋苑住客。黃先生續指，該名可疑男被多名住客門外的保安攝錄機拍下，相信他由頂樓行走到低層單位「巡視」。