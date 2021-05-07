30歲男IG恐嚇兩女童5個月　索取裸照及影片　母揭發報警拉人

撰文： 楊婉婷 余睿菁 最後更新日期： 2021-05-07 20:45

30歲孌童無業漢透過社交媒體Instagram（IG）找尋獵物，自去年年底以私訊功能接觸2名年僅8歲及10歲的女童，恐嚇會將她們放在IG帳戶內的普通照片向外發布，5個月內多次要求她們自拍照片及影片給他。兩名女童驚惶不已，擔心照片被轉發，只好聽從吩咐，起初疑犯只要求一般的自拍照，後來得寸進尺，更要求女童提供較為暴露或有不雅姿態的照片，女童於威迫下無奈遵從指示，提供裸露短片及照片予對方。直至其中一名女童母親檢查手機時發現裸照而揭發事件，報警並拘捕涉案男子。

警方拘捕30歲男疑犯。（余睿菁攝）

屯門警區刑事調查隊第五隊督察梁冠灝表示，警方於周三（5日）晚上接獲一名女子報案，指自己檢查8歲女兒的手提電話期間，發現內有多張女兒自拍的不雅照片，經多番追問下，女兒指與另一名10歲女童於2020年12月至2021年4月期間被不知名網友在社交媒體恐嚇，在對方要求下，兩名女童向其提供自拍的裸照及影片。

家人大為緊張，立即報警求助。由於案件涉及未成年受害人，屯門警區重視案件，經深入調查及情報分析後，屯門警區刑事調查隊鎖定一名涉案男子，並於昨晚（6日）採取行動，在天水圍區一屋邨內拘捕一名30歲無業的姓黃本地男子，涉嫌「刑事恐嚇」及「利用、促致或提供未滿十八歲的人以製作色情物品」，並檢獲一部手提電話。

警方於行動期間，亦發現疑犯在行人路上駕駛電動單車，涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌照的車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」被捕。疑犯正被警方扣留調查。疑犯曾做散工，現時報稱無業。

屯門警區刑事調查隊第五隊督察梁冠灝交代案情。（余睿菁攝）

警方調查發現，疑犯以網友身份，在社交媒體尋找年幼女童，鎖定目標後以私訊功能與對方取得聯絡，訛稱會將女童在社交媒體發布的資料，包括照片，轉發至其他地方，從而要脅女童提供不雅照片。起初，疑犯只會要求受害女童提供簡單的自拍照，其後會變本加厲，要求受害人提供較為暴露或有不雅姿態的照片。在再三要求下，受害女童最終提供裸露短片及照片予對方，女童在擔心不雅照會流出的情況下，只好配合疑犯要求。

警方相信，由於疫情關係，較多兒童留在家中，大大增加使用社交媒體的時間，疑犯或不法份子有機可乘，透過社交媒體尋找兒童，並利用兒童心智未成熟及容易相信成年人的心態，從而威迫受害人提供不雅照。今次事件慶幸家長及早發現及報警，令警方可以迅速拘捕疑犯，避免事件進一步惡化。

警方一向非常重視兒童的福祉，絕不容忍任何侵害兒童的罪行。警方重申，製造、管有或發布兒童色情物品屬嚴重罪行。根據香港法例第579章《防止兒童色情物品條例》，任何人若干犯該罪行，一經定罪，最高可被判入獄8年及罰款200萬元。

警方提醒市民，使用互聯網時應採取小心緊慎的態度，家長亦應與子女加強溝通，以防子女墮入不法份子的圈套。