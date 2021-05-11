反修例｜18歲仔涉暴動縱火罪潛逃逾年落網　62歲女收留者同被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-11 21:57

現年18歲姓曾青年，涉前年2019年在旺角警署對開縱火及暴動罪被起訴，他去年4月27日缺席聆訊，遭法庭通緝，潛逃逾1年後，昨（10日）於秀茂坪安達邨一個公屋單位被警方拘捕，涉嫌「沒有按照法庭的指定歸押的罪行」，今午於九龍城法院提堂。此外，警方在鰂魚涌一個私人住宅拘捕上述公屋單位62歲女戶主，涉嫌協助罪犯。警方指兩人不是直接認識，而是透過Telegram團伙介紹，被捕女子受到幕後主腦指使，提供自己的公屋單位予曾姓青年使用，並提供一切生活所需，據知目前幕後主腦已離開香港。

警方於安達邨一公屋單位拘捕一名18歲姓曾男子。

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西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，案發於前年9月22日，有人於旺角警署對開進行破壞、縱火及暴動行為，經西九龍刑事總區人員調查，及徵詢法律意見後，拘捕及控告一男一女暴動及縱火罪，其中現年27歲、報稱任職咖啡師女被告在今年4月被區域法院裁定罪成，判監4年半。同案事發時16歲的姓曾男子，在去年4月27日無出席法庭聆訊，被法庭通緝至今。

警方經調查及情報分柝，鎖定現年18歲的曾男獨自匿藏在秀茂坪安達邨一個公屋單位，昨晚在該單位採取拘捕行動，並檢獲他的個人物品、手提電腦及電子錢包預付卡、及一部衞星電話。該公屋單位登記戶主為一名62歲、報稱家庭主婦姓屈女子，探員昨晚同一時間在鰂魚涌一個私人住宅單位拘捕她，涉嫌協助罪犯罪。18歲姓曾男子今午在九龍城法院提堂，押後至6月8日再進行聆訊，他目前被懲教署看管，而屈女則被警方扣留調查。警方仍積極調查此案，不排除有更多人被捕。

初步調查顯示，屈女受幕後主腦指使，提供自己的公屋單位予被通緝男子使用，並提供一切生活所需，警方目前已掌握幕後主腦身份，經調查相信幕後主腦與其家人在去年12月離開香港。該名主腦之前沒有牽涉到其他罪行或被通緝，他本身有政治背景，是一名社區組織成員，並非議員，目前警方不便透露其所在地。

曾男被捕時一人獨自單位內，從屋內檢獲的物品，顯示他獨居，「當然佢生活好簡單，始終佢着緊草，唔可以太過多姿多彩」。警方調查顯示，他在單位中匿藏逾4個月，他潛逃逾一年，該單位不是他唯一匿藏的地點。警方相信幕後有人在電子錢包預付卡增值，曾男定期提款使用。行動中，警方檢獲衞星電話，在過往非常少見，警方不排除有人準備協助他偷渡，尚待深入調查是否事實。

鍾雅倫稱屈女與曾男不是直接認識，而是透過Telegram團伙介紹，團伙着她安排住宅予曾男匿藏。屈女是公屋單位女戶主，私人單位亦屬她所有，她違犯了房署條例，警方會通知房署有關事件。