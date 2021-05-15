3匪徒闖入打鼓嶺貨倉　綁起兩留宿男職員　掠去逾200萬元電子零件

撰文： 邵沛琳 陳諾希 鄧栢良 最後更新日期： 2021-05-15 23:21

打鼓嶺兩貨倉遇劫匪，兩名自稱是留宿職員的內地男遭綁起及恐嚇，更被搶去個人財物及倉庫的200萬元電子零件。據了解，今（15日）清晨6時許，3名男匪徒闖入打鼓嶺坪輋路恐龍坑一個貨倉，以膠紙捆綁一名姓劉39歲內地男雙手，並用剪刀指嚇，劫去其兩部手提電話。3匪亦劫去該貨倉內一批約值200萬元的電子零件，惟疑需用工具搬運，他們遂再闖入另一個貨倉，用鎅刀指嚇另一名姓黃39歲內地男，然後用膠紙捆綁其雙手，除了劫去黃男的兩部手提電話及約2,000元現金外，亦盜用該個貨倉的一輛唧車，協助搬運早前劫得的電子零件。3匪得手後逃去無蹤。 至上午約10時許，劉男自行鬆綁脫困並報警，始揭發事件，警方調查期間亦發現黃男同樣遇劫。案件列作行劫，交由邊界警區重案組跟進，暫未有人被捕。

2名受害人皆為內地人，互不相識，持行街紙來港，現場消息指，2人報稱是在貨倉留宿的男職員，惟警方仍在調查他們的身份。2人皆手部受傷，清醒由救護車送往北區醫院。

下午1時許，大批警員仍留守在貨倉調查，鑑證科人員亦到場協助蒐證。現場所見，有一堆電子產品及零件擺放在貨倉露天位置，事後警方檢走膠紙及手套等證物。