毒品作招徠　警搗屯門工廈黑幫8000呎豪華會所　拘22人檢情趣用品

撰文： 張家豪 陳永武 最後更新日期： 2021-05-16 08:24

屯門警區特別職務隊聯同反三合會調查組，今日凌晨（16日）於區內展開代號「凌厲」的行動，突擊搜查兩個工廈單位，成功搗破一間面積8000呎專門招呼黑社會高層人物及內地人、內有年輕女子陪坐的黑幫會所，以及另一間專供青年人吸毒的派對房間，在兩處分別拘捕22人以及5人，檢獲一批情趣用品，以及市值約15萬元毒品。據悉毒窟由黑幫新義安經營，被捕人當中包括兩名負責人。

警方於屯門搗破兩間非法娛樂場所，拘捕27人。（陳永武攝）

今日（16日）凌晨2時許，屯門特別職務隊人員聯同屯門反三合會調查組，突擊搜查屯門建旺街2號一工廈一無牌酒吧，行動中一共拘捕22人，包括15男7女，年齡介乎15至53歲，包括兩名分別15及16歲未成年少女。37歲梁姓男負責人涉嫌販毒、無牌售賣酒類飲品及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外21人則涉嫌「藏毒」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警方檢獲105克懷疑可卡因及7粒懷疑「搖頭丸」，毒品市值總值約15萬。另外，人員檢獲200罐啤酒、3瓶烈酒、20瓶其他酒類飲品及一批音響器材。檢獲的酒類總值約一萬元。所有被捕男女現正被扣留調查。警方稱，今次是首次在屯門區內發現以大型會所形式經營的毒品酒吧，由今年4月開始經營，位置於工廈頂層，單位面積約8000呎，有9間豪華裝修的會所房間，並供應毒品及客人。據了解，該娛樂場所經營約1個月，裝備約600萬，專門招呼黑社會高層人物及內地人，內有年輕女子陪坐。警方在場內檢獲一批情趣用品。

警方於屯門搗破兩間非法娛樂場所，拘捕27人。（陳永武攝）

另破專供青少年吸毒派對房間

另外，屯門警區反黑組於今日（16日）凌晨時分，持法庭手令突擊搜查屯門新安街一工廈單位，並發現一專門供青少年吸毒的大麻水煙派對房間，於單位內拘捕5名19歲男子，包括1名19歲姓陳場所負責人，他販毒、藏毒及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外，單位內4名19歲的本地男子涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男子現正被扣留調查。警員於單位內檢獲93克大麻精、0.8克大麻草、大量吸食水煙的容器、26罐水煙煙油，一批性玩具及潤滑劑。

警方指，該兩個場所均屬高度設防的場所，分別在單位，街道及樓梯設有閉路電視，當有生面口的人進入大廈，單位內的人便將單位內木兩道木門上鎖。另外，他們會安排「睇水仔」在門外監視，當有生面口的人經過，便會分批安排單位內的人離開。