有片｜拳打起飛腳　東涌藍衣男狂毆裕泰苑保安17拳　涉傷人被捕

撰文：林振華
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網上流傳一條毆鬥片段，東涌裕泰苑一名身穿藍色衫男子，前日（15日）在停車場閘桿前因貨車出行問題毆打一名保安。揮拳17下拳拳到肉，又起飛腳，保安不支倚靠閘桿捱打。藍衫男左手染血始罷休。保安頭部流血，幸無傷及要害，被打後能站立並透過對講機與控制室溝通。
網民對事件議論紛紛，有貨車司機分享曾被某屋苑保安不禮貌對待，亦有人認為藍衫男因一時之氣承受被捕風險並不值得。
警方表示，今午拘捕一名38歲男子，涉嫌傷人罪。據悉，疑犯發當日因手部受傷，自行到醫院求醫，並向警崗警員稱自己涉及打架事件，並留下個人資料。其後警方接獲傷人報案後，根據疑犯早前留下的資料，前往屯門區進行拘捕。
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38歲男子傷人罪被捕
大嶼山警區署理助理指揮官（刑事）吳子浩表示，前日下午在東涌一屋苑停車場內，一名男貨車司機因停車場出入問題，與一名男保安員發生爭執，其間司機對保安員拳打脚踢後駕車離開。保安員頭部及胸口受傷送院，正留院治理，情況穩定。警方經深入調查後，昨晚在屯門拘捕一名與案有關的38歲姓鍾男子，涉嫌傷人罪。
吳子浩稱，涉案司機當時前往現場送貨，他與受害保安員不相識，警方相信事件為個別事件，並不涉及針對保安人員的情況，警方強調絕不容忍任何欺凌或暴力行為，定必全力調查，務求將涉案人事繩之於法。警方呼籲目擊者向警方聯絡。