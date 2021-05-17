有片｜拳打起飛腳　東涌藍衣男狂毆裕泰苑保安17拳　涉傷人被捕

網上流傳一條毆鬥片段，東涌裕泰苑一名身穿藍色衫男子，前日（15日）在停車場閘桿前因貨車出行問題毆打一名保安。揮拳17下拳拳到肉，又起飛腳，保安不支倚靠閘桿捱打。藍衫男左手染血始罷休。保安頭部流血，幸無傷及要害，被打後能站立並透過對講機與控制室溝通。

網民對事件議論紛紛，有貨車司機分享曾被某屋苑保安不禮貌對待，亦有人認為藍衫男因一時之氣承受被捕風險並不值得。

警方表示，今午拘捕一名38歲男子，涉嫌傷人罪。據悉，疑犯發當日因手部受傷，自行到醫院求醫，並向警崗警員稱自己涉及打架事件，並留下個人資料。其後警方接獲傷人報案後，根據疑犯早前留下的資料，前往屯門區進行拘捕。