警搗毒工場拉4人　揭黑幫招攬中學生販毒　15歲製毒師落網

撰文： 朱雅霜 林振華 最後更新日期： 2021-05-17 21:21

一個由黑幫勝和操控、活躍東九龍的販毒集團利用青少年在區內製毒及販毒，警方經調查，前日（15日）搜查新蒲崗工廠大廈一間分間房，檢獲一批懷疑K仔及懷疑液態氯胺酮，總值約1,370萬元，昨於多區拘捕4名男子，包括兩名15歲中三學生及一名18歲專上學生。警方表示，青少年於嚴重毒品案件參與程度日趨上升，案中18歲學生被利用以身份證租用單位作製毒工場，一名15歲學生則懷疑曾利用住所作毒品儲存及分銷中心。

一個由黑幫操控、活躍東九龍的販毒集團利用青少年在區內製毒及販毒，警方前日（15日）搜查新蒲崗工廠大廈一間分間房，檢獲一批懷疑K仔及懷疑液態氯胺酮，總值約1,370萬元，拘捕4名男子。（林振華攝）

+ 5 + 5 + 5

新蒲崗工廠大廈分間房檢逾1,370萬元毒品

東九龍總區刑事警司林耀表示，警方較早前接獲情報，指一個由黑幫操控、活躍東九龍的販毒集團利用青少年在區內製毒及販毒。經深入調查及分析，東九龍總區刑事部鎖定一個位置新蒲崗景福街114號一工廠大廈一間分間房，懷疑遭販毒集團用作製毒、分銷及包裝毒品。前日傍晚，探員突擊搜查上址，檢獲約4.5公斤懷疑氯胺酮（K仔）及約39支以水樽盛載、共約20公升懷疑液態氯胺酮，市值達1,370萬元，同時檢獲包裝工具，包括電子磅、可再封膠袋、熱風機、製毒有關器具及一個有殘餘毒品的煮食煲。

2名15歲中三學生被捕 1人曾利用住所儲存及分銷毒品

在昨日早上，警方在全港各界搜查多單位，至今共拘4名男子，包括兩名15歲中三學生，一名18歲VTC學生及一名26歲報稱為銷售員男子，涉嫌製毒及販毒，部分人士有三合會背景，他們將被警方落案起訴。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。據悉，涉案黑幫為勝和；青少年收數千至一萬元作報酬。

東九龍總區毒品調查總督察韓成昊表示，最低層操作的人士包括於製毒工場製毒的15歲學生，18歲學生則被利用以身份證租用單位作製毒工場，另一名15歲學生疑曾利用自己住所單位作毒品儲存及分銷中心。（林振華攝）

東九龍總區毒品調查總督察韓成昊表示，青少年於嚴重毒品案件參與程度日趨上升，情況令人擔憂。過往青少年的角色大多是被人利用擔任運送毒品，對集團操作的參與及運作所知有限，但近年有犯罪集團及黑幫組織開始利用學生或剛成年人士擔當重要角色，例如製毒、分銷、包裝及招務人手等工作。

疫情下毒販金錢誘惑青少年「搵快錢」

韓成昊指，今次破獲的團伙由一個由黑社會或販毒集團控制，最低層操作的人士包括於製毒工場製毒的15歲學生，而18歲學生則被利用以身份證租用單位作製毒工場，另一名15歲學生疑曾利用自己住所單位作毒品儲存及分銷中心；他們上層是年紀稍長少許人士，但亦年僅18歲，被不法分子招攬在販毒集團中進行犯案程度較為深入的角色，包括招攬人手、出糧、指派任務或教授製毒，然後向上層人士報告。

韓成昊又指，在疫情下，學生毋須上學，毒販看準機會唆擺及利用金錢誘惑青少年「搵快錢」，利用他們心智未成熟誘使他們干犯罪行，加強執法人員偵查難度。警方呼籲，青少年不要相信誘惑及謠言，以為自己年青，警方及法庭會用寬鬆方法處理，重申販運及製造危險藥物是嚴重罪行，一經定罪可被判處500萬元及終身監禁。

警方亦建議師長及父母等，多留意年青人的活動，包括在家中收到不明包裹及物品，深夜收到電話匆忙出門，又很快回家，或不尋常購買奢侈品等，留意他們的網上足跡，例如社交網站上的動向，與什麼人交往等，各界多關心年青人，以免他們誤入歧途。