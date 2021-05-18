疫情下偷運內地妓女來港　人蛇集團半年賺800萬　粵港行動拘43人

撰文： 彭愷欣 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-05-18 16:53

受新冠肺炎影響，本港自去年起收緊入境措施，執法部門發現有跨境人蛇集團及本地賣淫集團為避過檢疫隔離，安排內地性工作者偷渡來港。警方、入境處及內地執法部門經深入調查及情報分析，成功鎖定一個偷運人蛇集團及3個與其有連繫的本地賣淫集團，並於本月中展開行動，共拘捕43人。 警方調查發現，人蛇集團已運作近半年，以每個月安排90名人蛇來港、每位人蛇收取人民幣約1萬至1.5萬元作偷渡費計算，相信人蛇集團已賺取近800萬元收益。而3個本地賣淫集團每個月收益約150萬元。

本地的賣淫集團會先透過不法分子作中間人，在內地招募性工作者，然後透過人蛇集團安排人蛇以水路偷渡入境香港，而本港的賣淫集團提供住宿，當人蛇於香港逗留一段時間，賺取一定金錢後，偷運人蛇集團會安排她們以偷渡方式返回內地。（黃偉民攝）

搗破1個偷運人蛇集團及3個本地賣淫集團

警方表示，受疫情影響本港收窄入境限制，警方發現非法來港從事性工作的人數有上升，相信有人為了避過檢疫隔離，以非法途徑進入香港有關。警方於是展開情報分析及調查，派員喬裝搜集證據，成功鎖定一個偷運人蛇集團及數個與其有連繫的本地賣淫集團。

本地的賣淫集團會先透過不法分子作中間人，在內地招募性工作者，然後透過人蛇集團安排人蛇以水路偷渡入境香港，人蛇於廣東省某些城市，包括東莞、珠海、江門等，登上由集團成員駕駛的快艇，偷渡至香港水域，並於東涌及屯門一帶上岸。其後人蛇集團成員會安排車輛接送他們往全港各區，交給本地的賣淫集團。人蛇集團會向每位人蛇收取人民幣約1萬至1.5萬元作偷渡費。 以警方調查所見，該集團已運作數月，以每個月安排90人來港，相信人蛇集團已賺取近800萬元收益。

而本港的賣淫集團提供住宿，安排人蛇匿藏於本港各區的酒店房間及私人住宅單位等。賣淫集團同時會照顧性工作者的起居飲食，包括代為購買日用品，以減少她們外出被警方截查的機會。性工作者來港期間，賣淫集團會透過通訊軟件，發佈賣淫的廣告訊息招攬客人。當人蛇於香港逗留一段時間，賺取一定金錢後，偷運人蛇集團會安排她們以偷渡方式返回內地。據了解，人蛇會於香港逗留3至6個月。

警方「湖影行動」打撃經營賣淫資訊網站集團，行動中12人被捕。（黃偉民攝）

駕雲行動粵港共拘捕43人

警方經過深入調查後，有組織罪案及三合會調查科、聯同水警、入境處、廣東省公安廳出入境管理局及廣東海警局，於本月8日部署名為「駕雲行動」的拘捕行動，至5月9日清晨時分，警方發現一艘快艇靠近東涌深水角一帶範圍，有人從快艇下船，並登上接應車輛離開。與此同時，有另一批人登上同一艘快艇離開。警方及入境處人員隨即展開行動，於東涌一帶附近截停5輛私家車，其中3輛私家車載有非法入境者，另外2輛私家車作把風之用。行動中，警方於現場及附近一帶拘捕6名接載人蛇的本地男子，罪名為「安排未授權進境者前來香港」。 警方同時突擊搜查新界數個單位，拘捕其餘2名集團主腦及1名女內地人蛇。而內地執法單位則拘捕3名涉嫌組織偷渡的人士，亦截獲9名從香港偷渡回内地的人蛇，包括8女1男。

而入境處於行動中拘捕11名內地人蛇，包括6男5女，年齡介乎27歲至44歲，被捕人士被暫控「在未得入境事務主任或入境事務助理員准許下入境香港」，等候律政司意見。各人現正還押接受隔離檢疫，案件押後至5月26日提訊。

另外，為打擊與該人蛇集團有關的3個本地賣淫集團，三合會調查科探員於本月12日進行放蛇行動，於取得證據後，進行突擊拘捕行動，行動中，警方搗破4個賣淫場所，當中3個為住宅單位，拘捕了4名賣淫集團主腦及成員，罪名為「經營賣淫場所」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「協助未獲授權進境者留下」，行動中亦有7名從事賣淫的非法入境者被捕。警方亦檢取到大量與性工作有關的物品，包括潤滑劑、漱口水、避孕套等，同時撿獲超過19萬元現金，並凍結了超過港幣400萬元的犯罪得益。而警方調查相信，3個本地賣淫集團每個月收益約150萬元，運仔近半月的收益達900萬元。

湖影行動：打撃經營賣淫資訊網站集團

另外，有組織罪案及三合會調查科去年起針對一個本地最大的賣淫資訊網站，展開一個代號為「湖影」的情報主導行動，鎖定一個有三合會背景的色情犯罪集團。該團伙為賣淫集團提供一個網上平台去宣傳旗下各式各樣的色情服務，提供性工作者的照片、地址、電話、客戶評語等待，讓顧客瀏覽。經過警方情報收集、分析及深入調查，於昨日（17日）展開拘捕行動，拘捕12名本地男子，年齡介乎25歲至59歲。此外，警方亦凍結集團大約250萬元懷疑犯罪得益。

本港掃黃行動拘63人

除了上述兩個行動，警方為進一步打擊本港的賣淫活動，於上周四至周日（5月13日至16日），警方於全港展開大規模的掃黃行動，搜查各類型場所包括私人住宅單位和酒店房間共558次，並拘捕了63人，包括4男59女，年齡介乎19至61歲，當中包括35名為本地人士，另有6名持雙程證以及22名非法入境的性工作者。

警方稱，一連串的行動中共拘捕了35名非法入境的性工作者，該批非法入境者全部均無接受新冠肺炎的強制檢疫或檢測，提高了傳播病毒的風險，為香港防疫工作帶來重大隱患。警方呼籲，市民如果有相關違法活動的消息，請向警方作出舉報。