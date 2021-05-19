「安格斯肥牛」漂浮海面多日　佛誕假期泳客照逼爆黃金泳灘

撰文： 邵沛琳 馮國良 最後更新日期： 2021-05-19 12:43

屯門黃金泳灘日前出現多袋印有「美國安格斯牛」的包裝凍肉漂浮海中，康文署稱已清理約重50公斤懷疑凍肉。今日（19日）佛誕假期早上，黃金泳灘未見有「安格斯肥牛」，大批市民到場游泳及耍樂，有市民指今日主要在沙灘玩沙，因此不太擔心水質問題及「肥牛」漂浮事件。 港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，早於周日（16日）救生員陸續發現有「肥牛」漂浮海面及沖到岸邊，救生員協助清走沙灘及海面的漂浮肉類，所清理的漂浮肉大部分有真空包裝。

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市民林先生指，今日與小朋友到黃金泳灘耍樂，主要在沙灘玩沙、並不太擔心水質問題。對於昨日多袋印有「美國安格斯牛」的包裝凍肉漂浮海中，林估計有船隻運貨時貨物不小心墮海。另一市民徐小姐指，她今日主要在沙灘上玩耍，因此不太擔心「安格斯肥牛」漂浮事件，她稱過去見過有垃圾在海面漂浮。

多袋凍肉海中漂浮 康文署：已清理50公斤

屯門區議員巫堃泰昨日（18日）於Facebook表示，黃金泳灘日前出現多袋印有美國安格斯牛包裝的凍肉，於海水中漂浮。巫堃泰指已通知相關部門處理，又引述海事處會於短期內儘快處理。巫堃泰又指牛肉浸於室溫海水一段時間，估計滋生不少細菌，呼籲市民切勿拿回家食用。

康文署發言人表示，就轄下屯門區黃金泳灘懷疑發現有凍肉漂浮一事，泳灘職員周一（17日）早上發現有懷疑凍肉漂浮至泳灘範圍，已即時清理約重50公斤的懷疑凍肉，並即時通報相關政府部門清理泳灘範圍外在海面漂浮的懷疑凍肉。康文署周二（18日）在泳灘範圍內已沒有發現有漂浮的懷疑凍肉。