2500元利誘19歲少女做PTGF玩SM　22歲髮型師被捕

撰文： 鄧栢良 蔡正邦 最後更新日期： 2021-05-19 15:32

22歲髮型師在大圍尾隨一名19歲少女，並以提供兼職為由，獲取少女的信任及交換電話號碼。豈知男子其後竟以2500元利誘少女做其PTGF（兼職女友），更要做性虐待行為，嚇得女子即時回家報警。警方事後以涉嫌「為不道德目的而唆使他人」及「作出有違公德的行為」拘捕該名髮型師。並在其手機內發現4段在厠所偷拍陌生女子不雅片段。

19歲少女返回大圍美松邨住所途中，被一名22歲男子尾隨，對方以2500元利誘少女做其PTGF。（蔡正邦攝）

沙田警區刑事調查隊第五隊案件主管林雅思督察交代案情指，本周日（16日）晚上約9時30分，一名19歲女子返回大圍美松邨住所途中，被一名男子尾隨。該名男子以提供兼職機會為由，成功獲取受害人信任，並與受害人交換電話。該名男子隨後要求受害人擔任其PTGF「出租女友」，當中包括要做一些性虐待行為，例如鞭打行為。受害人受驚即時返回家中，與家人商量後決定報警求助。

揭手機藏4段女廁偷拍片

警方透過該名男子提供的電話號碼，鎖定目標男子，並進行埋伏行動。人員於前日（17日）晚上8時30分，在大圍積富街附近拘捕一名22歲本地男子，報稱任職髮型師，居住在屯門區。被捕男子與受害人並不認識，相信他是在街上隨機尋找目標。警方調查發現被補人的手機內，有4段陌生女子被厠所被偷拍的不雅片段。警方最後以「為不道德目的而唆使他人」及「作出有違公德的行為」既罪名將其拘捕，他將會被扣留調查。

警方呼籲，如市民目擊以上事件或曾遭遇類似上述經歷，盡快與沙田警區刑事調查隊第五隊聯絡（電話3661 2550）以作出跟進調查。 警方強調，上述罪行十分嚴重，尤其是針對女性的罪行，警方會嚴厲打擊，市民切勿以身試法。