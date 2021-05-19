16司機用假大嶼山禁區紙被捕　一單位只發一證　居民貪方便影印

撰文： 朱雅霜 林振華 最後更新日期： 2021-05-19 20:06

警方近日接獲車輛違法進入大嶼山封閉道路的投訴，今日（19日）在區內採取執法行動，截獲16輛車，拘捕16名司機，涉嫌「行使虛假文書」，逾半被捕人士為大嶼山南區內居民。警方表示，由於一個單立只可申請一張大嶼山封閉道路通行許可證（禁區紙），但一張證可登記多輛車，部份居民影印禁區紙放在不同車上。此外，一名被捕人士為到大嶼山游水，貪方便而在Facebook以5,800元購買假證而觸法。

+ 4 + 4 + 4

警方近日接獲市民投訴，有車輛違法進入大嶼山封閉道路。新界南總區交通部執行及管制組特遣隊聯同大嶼山警區人員，今日佛誕假期在區內採執法行動，在東涌道及嶼南路設置路障，共截獲13輛私家車、2輛電單車及1輛輕型貨車，檢獲16張展示在擋風玻璃及電單車車架上的偽造大嶼山封閉道路通行許可證。

行動中，警方拘捕13名本地男司機、2名本地女司機及1名外藉女司機，涉嫌「行使虛假文書」，他們正被拘捕調查，案件交由大嶼山警區刑事調查隊跟進。另外，警方發現18輛私家車在無許可證的情況下，進入大嶼山封閉道路，相關司機已被票控罰款。

新界南總區交通部執行及管制組督察張浩煒張浩煒表示，禁區紙可透過運輸署網站進行申請，一個單位可申請一張證，而一張證可登記多輛車，由於同一單位住戶有多輛車，因此有人會影印禁區紙，放在不同的車上，被捕人士一半以上為大嶼山居民，檢獲的16張假證中，15張為禁區紙影印本，相關車輛屬禁區紙登記車輛。據悉，有工程公司車輛涉案，其禁區紙登記了逾70輛車，因使用影印本而違法；此外，警方同時截獲2輛電單車，2車是同一禁區紙的登記車牌，當時1車貼真證，1車貼影印本。

張浩煒指，其中一名被捕司機向警方稱，其假證透過網上平台購買，警方會深入調查是否有其他相關進行。據悉，該名司機為方便到大嶼山進行游泳等活動，而在Facebook以5,800元購買假證。