19女墮美容求職騙案　面試4小時被盜用信用卡碌350萬元　6人被捕

撰文： 彭愷欣 黃偉民 最後更新日期： 2021-05-21 12:30

警方搗破一個犯罪集團，涉嫌於去年9月至今年5月期間招聘美容師，訛稱為求職者進行面試及培訓，惟於培訓期間，騙徒盜取受害人信用卡資料，綁定至不同的流動付款程式，然後騙徒在本地不同的購物點購買昂貴的電子產品，該行騙手法為警方首次發現。案件中共有19名女受害人，年齡介乎25至44歲，每人被騙金額由6萬至70萬不等，被騙總金額約355萬元。

商業罪案調查科署理警司劉啟鵬稱，警方近日發現求職騙案有明顯上升趨勢，求職騙案今年首季錄得139宗，比去年同期的34宗，上升了3倍，而涉案金額由去年的210萬上升至990萬。有見及此，警方展開名為「水影」的行動，於前日（19日）搗破該個犯罪集團。

當日警方根據調查發現騙徒再次犯案，他們相約兩名受害人於銅鑼灣一間美容院進行面試，然後盜取信用卡資料，交給同黨於觀塘區一商舖進行購物，警方隨即展開行動，拘捕了3男3女，年齡介乎19至36歲，涉嫌「串謀詐騙」罪，被捕人士角色分別為集團主腦、租用美容院人士、招聘員、以及有1男3女負責購物。被捕人當中有3男1女會暫控一項「串謀詐騙」罪，明日（22日）於觀塘裁判法院提堂。

商業罪案調查科總督察吳基駿指，犯罪集團有明確的分工，整個過程如下：

1. 集團於網上刊登招聘美容師、美容顧問的廣告，以優厚的薪酬吸引人上當，有廣告提及月薪可達2萬至6萬元不等。

2. 當有受害人應徵時，騙徒會要求受害人傳送履歷表、個人資料等．

3. 受害人被相約前往集團所租用的美容院、臨時辦公室進行面試，過程中以不同藉口，例如要考試、培訓等要求受害人將個人物品，包括手提電話、銀包等放置在儲物櫃中。

4. 受害人被帶往另一房間進行長時間的考試或面試，時間可長達4小時。

5. 期間騙徒利用後備鎖匙打開儲物櫃，取出信用卡及手提電話，再將信用卡資料傳給同黨。

6. 負責購物的同黨收到資料後，會將信用卡資料綁定至流動付款程式，再到不同店舖購物電子產物。

7. 美容院或臨時辦公室內的騙徒會利用受害人的手提電話獲得驗證碼，令外出購物的同黨成功購得電子產品，及後再轉售圖利。

吳基駿稱，由於騙徒將受害人的個人物品完整放回儲物櫃中，受害人難以察覺異樣，直至收到月結單後才揭發不尋常交易，繼而報警求助。而警方調查發現，涉事的美容院沒有正常運作。