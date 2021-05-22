16歲女油塘紀律部隊宿舍走廊遭箍頸非禮　阿媽聞尖叫聲勇擒色狼

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-22 19:48

油塘高翔苑紀律部隊員工宿舍發生非禮案件，16歲少女險遭侵犯。據悉，該名女受害人昨晚（21日）獨自回家，從油塘站走回高靜閣時，遭一名可疑男子尾隨，對方更跟着她上樓。女事主回到住所走廊時，男子突然從後箍頸及企圖將她拖向防煙門，女事主反抗及尖叫求救，驚動住所內的母親。男子即時逃往升降機大堂，欲搭𨋢離開，惟被女事主的母親截停，最終被警方拘捕。據悉，案中母女為警務人員的家人，而疑犯與受害人互不認識。

據了解，事發於昨晚9時許，該名16歲女學生離開港鐵油塘站，返回高翔苑高靜閣住所，其時一名可疑男子與她交錯而過後，竟由港鐵站出口開始尾隨女事主至高靜閣，並乘搭升降機登樓。當女事主步出升降機後，男子突然從後扯住女事主的背囊，再用手箍頸，嘗試將她拉向防煙門方向，疑企圖拖女事主入後樓梯。女事主立即掙扎及高聲尖叫，男子惶恐地逃向升降機大堂。

此時，女事主的母親驚聞愛女淒厲尖叫，立即奪門而出，並追問女兒因由，知悉女兒險遭非禮後，立即趕到升降機大堂查究，發現男子準備進入升降機逃走，遂上前截停及報警求助。警方接報到場，即場拘捕該名姓林18歲無業青年，涉嫌非禮，人員在其身上檢獲一個避孕套。案件交由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進。