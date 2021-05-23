大埔61歲男子偕友行九龍坑山　送院搶救後不治

撰文： 黎靜珊 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-05-23 13:16

天文台總部錄得今年最高溫35.8度，大埔發生行山意外。今（23日）上午10時許，警方及消防接報一名61姓鄧歲男子與數名友人到九龍坑山行山時突然昏迷。政府飛行服務隊直升機出動救援，將事主送往東區醫院治理，救護員不停為事主施心外壓急救，惜最終不治。

天文台於中午12時，在尖沙咀天文台總部錄得35.8度，下午1時更升溫至35.8度，為今年錄得的最高溫。據了解61歲姓鄧事主今早與3名男友人到九龍坑山行山，約40分鐘後突然在康樂園對開暈倒，政府飛行服務隊直升機將事主送往東區醫院治理，救護員不停為事主施心外壓急救，惜最終不治。

天文台提醒市民預防中暑，要避免長時間在戶外活動。如果要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方。

衞生署衞生防護中心提醒市民特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。進行戶外活動時，應帶備並補充大量水分，以防脫水。發言人解釋進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。

發言人補充過胖人士、病人包括心臟病或高血壓病人、長者及小童均較易中暑，他們應特別注意。市民應採取以下預防措施：穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷；戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行；在室內應盡量打開窗戶，利用風扇或冷氣保持通爽涼快；及盡量安排在較涼快的時間工作。若必須在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭，開始工作後，循序漸進調整工作步伐，並適時在蔭涼處休息，恢復體力。