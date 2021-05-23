天文台錄36.1度今年最熱　七旬翁橋咀洲遠足中暑　直升機送院治理

撰文： 郭倩雯 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-05-23 16:16

適逢周日不少市民到郊外行山，但在酷熱天氣警告，惟發生多宗行山人士中暑求助。今（23日）上午11時許，一名姓麥72歲老翁偕3名朋友到橋咀洲遠足，期間懷疑中暑不適，失足跌倒，同行友人見狀報警救助。政府飛行服務隊直升機出動救援，事主清醒被送往東區醫院治理。 另外，下午約1時，有兩名男子結伴到屯門菠蘿山行山，回程落斜走近良景邨時，其中一名26歲姓李男子中暑不適，報警求助，他由政府飛行服務隊直升機送往灣仔後，再由救護車轉送律敦治醫院，經治理後情況好轉。至下午3時許，大欖甲龍一名70餘歲行山翁與朋友同行時，疑因中暑而頭暈，亦報警求助。

在正午12時，多區達35度或以上。（天文台網站截圖）

天文台發出酷熱天氣警告，提醒市民預防中暑，要避免長時間在戶外活動。如果要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方。天文台於中午12時，在尖沙咀天文台總部錄得35.8度，至下午1時半大美督升溫至攝氏37.1度，而天文台總部下午2時錄得36.1度，創今年最熱紀錄，同時已打破本港有記錄以來5月最高溫記錄。

急症科專科醫生李家興表示，若在山上遇到有人中暑，可以嘗試將他移到陰涼地方例如樹下，脫掉事主衣物，在身上淋凍水及撥風以降溫，並且立即致電999報警。他強調預防比急救重要，市民行山要量力而為「有訓練開會適應到，唔好從來唔運動，突然天熱行山。」

衞生署衞生防護中心提醒市民特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。進行戶外活動時，應帶備並補充大量水分，以防脫水。發言人解釋進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。

發言人補充過胖人士、病人包括心臟病或高血壓病人、長者及小童均較易中暑，他們應特別注意。市民應採取以下預防措施：穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷；戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行；在室內應盡量打開窗戶，利用風扇或冷氣保持通爽涼快；及盡量安排在較涼快的時間工作。若必須在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭，開始工作後，循序漸進調整工作步伐，並適時在蔭涼處休息，恢復體力。