有非禮案「前科」21歲大專生疑藉問卷測試體適能　輕薄兩女童被捕

撰文： 楊婉婷 魯嘉裕 余睿菁 最後更新日期： 2021-05-23 20:41

21歲大專生藉詞做問卷調查，於鄰近深水埗警署的西九龍中心搭訕兩名年僅14歲及16歲的女學生，再將兩女帶到附近屋苑停車場非禮。警方今日（23日）拘捕該名男子涉嫌非禮，呼籲其他受害人盡早向警方報案。 消息指，男被捕人聲稱向女童進行美術、體育相關問卷調查，其後將女童帶往暗處進行體適能包括短跑、單腳企、測試反應等動作，藉此作出非禮行為。據悉男子曾涉非禮案前科。

警方拘捕一名21歲男大專生。（余睿菁攝）

深水埗警區刑事調查隊第六隊督察關嘉琪稱，警方於上周日（16日）下午接報，指一名陌生男子在西九龍中心商場內搭訕兩名分別14至16歲的女學生，藉詞問卷調查將兩女童帶到鄰近麗安邨停車場暗角一處大肆非禮，及向兩名受害人交換電話號碼後離去。兩名受害人其後透過監護人向警方舉報。

深水埗警區刑事調查隊第六隊接手調查案件，今日（23日）於港鐵深水埗站內拘捕一名21歲姓黃男大專學生涉嫌非禮。警方搜屋期間亦檢獲疑犯案發時穿著的衣物，男子將被扣查，警方檢走檢男子的手機及電腦。

訛稱做問卷兼測試體適能

消息指，男子疑冒稱為星探，聲稱向女童進行美術、體育相關問卷調查，其後將女童帶往暗處進行體適能包括短跑、單腳企、測試反應等動作，藉此作出非禮行為。據悉男子曾涉非禮案前科。

關嘉琪指兩名受害人在案發前與男子並不認識，調查顯示被捕男子除會透過社交媒體與女童結交再相約外、更會於多女童出沒的地方例如商場尋找「獵物」，不排除疑犯可能涉及更多同類案件。關嘉琪呼籲其他受害人盡快聯絡警方，如市民有其他資料提供，可致電36618861與警方聯絡。