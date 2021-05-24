獨行八仙嶺33歲陳璟輝失蹤　離家CCTV畫面曝光　搜索犬出動

撰文： 黎靜珊 鄧詠中 最後更新日期： 2021-05-24 12:04

八仙嶺發生行山失蹤事件，33歲陳璟輝周日（23日）上午獨自到八仙嶺行山，至同日深夜時份下落不明，失去聯絡。七旬母親感擔心報警，警方、消防、飛行服務隊等救援人員通宵搜救未果，今日繼續行動。陳當日上午8時45分離家CCTV畫面曝光，其身高約1.6米，身穿淺藍色背心、灰色短褲、綠色腰包。WhatsApp最後上線時間為當日中午12時14分。

+ 8 + 8 + 8

周日（23日）晚上11時左右，警方接獲一名女子報案，指其33歲兒子，於23日上午獨自到八仙嶺行山，惟至同日深夜時份下落不明，失去聯絡，恐他墮下山谷發生意外。救援人員通宵搜索，暫時仍未有事主下落。



今早民安隊、消防員、警方在大埔洞梓童軍中心集合，搜索犬亦出動，現場下起大雨。飛行服務隊直升機，前往八仙嶺一帶山峰上空盤旋搜索。事主母親到場了解搜救情況。



陳璟輝上午8時45分離家CCTV畫面曝光，其身高約1.6米，身穿淺藍色背心、灰色短褲、綠色腰包。據了解，事主陳璟輝與70餘歲母親同住，周日上午9時左右出發，獨自前往八仙嶺行山，並向家人提及會於晚上7時左右回家。期間事主曾以WhatsApp聯絡母親，並於上午11時30分向母親傳送一張風景相，據悉相片為前往仙姑峰的山路上拍攝。惟事主最終並未有準時回家，更失去聯絡，WhatsApp最後上線時間為當日中午12時14分。



直至晚上10時許，事主的母親報案求助，而根據事主的手提電話訊號，最後發出位置大約為八仙嶺一帶山峰。