患乳癌10年　歷婚變僅剩100元　單親媽靠打針續命照顧幼子病母

撰文： 彭愷欣 蔡正邦 最後更新日期： 2021-05-30 00:07

「我希望活長多幾年，看着兒子到18歲成年，照顧多幾年我媽媽，讓她安享晚年。」這是45歲乳癌第4期患者胡曼玲的心願，而延續她生命的方式是每3個月自費注射一針荷爾蒙治療針藥，每針費用約2,800元，然而對於全家積蓄只剩100元，需靠綜援過活的曼玲一家而言，2,800元乃天文數字，根本無法負擔，曼玲希望有善心人士幫忙眾籌針藥費，藉以延長生命，看兒子成年、陪母親終老。

訪問期間，或是聽著媽媽讚美自己乖巧，一時不懂反應的迪迪，依偎在媽媽身旁，臉上稚嫩的笑容充滿幸福感。（蔡正邦攝）

2008年曼玲與丈夫步入婚姻殿堂，一年後懷孕生下兒子迪迪，原本一家三口和樂融融，豈料迪迪出生後約9個月，即2011年初時曼玲發現左邊乳房有腫瘤，經檢查發現右邊乳房同樣有陰影，曼玲曾告知丈夫要做手術，「佢嘅反應冷冷淡淡，我嗰時真係無可奈何，好辛苦。」丈夫的逐漸疏遠，令夫婦感情因而生變，繼而離婚。

徬徨之中，曼玲聽從母親的決定，於2011年中將雙乳切割，原以為手術後生活應可逐步回復正軌，惟天意弄人，手術後約數月，醫生為曼玲檢查時發現癌細胞已擴散至骨及肺部，2012年至2015年期間曼玲持續進行化療及電療，她要靠母親貼身照顧，為她抹身，又照顧年幼的迪迪，「電療化療好辛苦，好彩個仔由細到大跟我去醫院都好乖。」訪問期間，或是聽著媽媽讚美自己乖巧，一時不懂反應的迪迪，依偎在媽媽身旁，臉上稚嫩的笑容充滿幸福感。曼玲憶述，有一次需要往醫院做手術，她將迪迪送至幼稚園後才往醫院，至下午4時許過了麻醉後立即致電兒子，「佢第一句說話，媽咪我好掛住你，你快啲返出嚟啦，嗰下真係縫幾十針都即刻唔痛。」

經過數年的化療，至2015年曼玲病情逐漸受控，為減輕患上卵巢癌風險，醫生建議曼玲自費注射荷爾蒙治療針藥，她現時3個月需要打一針，每針費用約2,800元，慶幸地在該針藥的控制下，曼玲的癌指數很穩定，惟現時曼玲財政上無法負擔醫藥費。手術後曼玲家庭已一貧如洗、家徒四壁，她因病情被醫生判斷為無法工作，前夫離婚後亦沒有付贍養費，一家三口僅靠每月約1.5萬元的綜援過活，生活開支除了衣食住行燈油火蠟，還有兒子補習費、自己及母親數千元的中藥費等，生活捉襟見肘。

兒子迪迪及年屆68歲的母親，是曼玲現時最大的牽掛。（蔡正邦攝）

財政上遇困難，心靈上亦飽受壓力。今年10歲就讀小五的迪迪，就讀K2時被檢測為患有專注力不足及嚴重過度活躍症；曼玲68歲的母親近年又患有膝關節退化症，行動不方便，需時刻有人看顧以免她跌倒，照顧一家的重擔落在曼玲肩上，「啲嘢係逼埋嚟，依家我好似半個乞丐咁，政府冇一個支援畀我呢啲癌症人士家庭，再加埋個SEN（特殊學習需要）仔，乜嘢都要自己去撐、自己去做、自己去紓緩，我打嗰支藥錢又唔係個個機構都有。」

曼玲病情易復發或擴散

曼玲為癌症資訊網慈善基金支援個案，癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀稱，曼玲現時每3個月都需接受針藥治療，自費注射荷爾蒙治療針藥，每年需要約1.5萬元的針藥費。但因曼玲病情較容易復發或擴散，擔心她日後病情惡化，需要用標靶藥、或其他治療，屆時醫藥費支出會更大。方嘉儀稱，以現時市面上供給乳癌病人的的針藥為例，通常2至3萬元一針，每3星期要打一針，對於綜援家庭而言，沒可能負擔得來。

曼玲透露現時全家積蓄不足100元，根本無法支付針藥費，希望有善心人士幫忙眾籌針藥費，藉以延長生命，「我唔係得一想二，只係想籌針錢同藥錢，希望延續生命，陪我個仔到18歲，我媽又年紀大身體唔多好，希望有生之年可以照顧佢，俾佢安享晚年，安頓好佢兩個，我就功德圓滿。」

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