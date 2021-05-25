「海港Sir」警司陳凱港與女友人涉串謀詐騙　今早被捕將停職

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-25 13:52

人稱「海港Sir」的警司陳凱港涉嫌串謀詐騙被捕，將會停職。據了解陳被指與一名47歲女友人於2019年向兩間本地銀行提供虛假文件及資料，以獲取按揭貸款，警方經深入調查及徵詢律政司意見後，今日(25)早上拘捕兩人，正扣留調查。陳凱港近年活躍於微博等社交媒體，微博粉絲數目達21萬，猶如「網紅」。

消息指，沙田警區助理指揮官陳凱港，被指控與另一名47歲女友人於2019年向2間本地銀行提供虛假文件及資料，以獲取按揭貸款，涉嫌串謀詐騙。據悉案件涉及陳位處大埔的豪宅物業，兩人今早被捕，現正被扣留調查，陳將被停職。

陳凱港人稱「海港sir」，其微博「@海港SirHabaSir」粉絲數目已達21萬，猶如「網紅」。他曾以「香港警察」名義向武漢市第一人民醫院捐贈520個口罩，字條上印有「向堅守崗位的香港醫護人員致敬」及「海港及一班有心人敬贈」。警員在未經許可下，不得以警隊名義作出任何捐贈行為，他因事被訓示。

警方指新界南總區刑事部經深入調查及徵詢律政司意見後，今日（25日）拘捕一名50歲男警務人員及一名47歲本地女子，涉嫌串謀詐騙。調查顯示，兩人於2019年向兩間本地銀行提供虛假文件及資料，以獲取按揭貸款。兩人現正被扣留調查。

該名警務人員將會被停職。初步調查顯示，案件牽涉該名人員之個人事務，與其本身職務無關。警方非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理。