滿東邨雙屍案｜22歲女死者失蹤4日　家人曾報警兼網上尋人

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-25 20:48

東涌滿東邨今揭發一宗雙屍命案，男女死者年僅22歲，警方調查後暫列兇殺及自殺案。其中女死者陳欣琪被發現倒斃在單位大廳的床上，雙唇發紫，疑似中毒。 據了解，欣琪居於青衣區，經常在旺角、青衣、東涌等地區活動，上周六（22日）晚上於旺角新之城地庫一間遊戲機中心出現後，便不知所終。其家人苦尋無果，遂報警求助，其胞妹今日（25日）亦在社交媒體發文尋人，指欣琪失蹤當日疑曾登上路線N241或N41X巴士前往東涌，最後露面時身穿紫色短袖上衣、黑色短褲及波鞋。可惜，發出尋人啟事不久後，便揭發欣琪在滿東邨滿順樓單位內喪命。

警方於今晨11時許接獲一名女子報案，指與男友人失聯，警方其後到滿東邨滿順樓的一單位調查，於大廳位置發現女死者倒臥在一張床上，她嘴唇發黑及無表面傷，男死者則被發現在廁所內上吊。兩名死者均是22歲，男死者姓蕭、而女死者姓陳。據悉，昨日凌晨男死者曾與報案女性朋友傾電話，期間曾透露要自殺及情殺。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288