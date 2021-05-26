24歲城大獸醫研究生梁瑜晞患腦癌　醫療開支龐大　家人望籌醫藥費

撰文： 彭愷欣 最後更新日期： 2021-05-26 13:37

香港城市大學獸醫學院研究生梁瑜晞，5月初因持續的劇烈頭痛及半身無力，於是前往醫院求診，其後發現腦內有兩個惡性腫瘤，屬第四期的惡性膠質瘤。在確診患上腦腫瘤後，瑜晞及家人於IG開設了專頁，紀錄瑜晞的情況，並透露因無力面對龐大醫療開支，家人感到徬徨無助，現爲瑜晞開設了醫療籌款戶口，希望有心人可以伸出援手。 梁瑜晞是C AllStar的粉絲，C AllStar得知事件後，昨日（25日）亦於Facebook為患腦癌的瑜晞集氣，「瑜晞，加油！我們和你一起努力奮鬥，打贏呢場仗。」

前主播郭詠琴早前上電台節目時提及，現年24歲的梁瑜晞，是城大龍舟隊成員，一級榮譽畢業，及後獲得獎學金入讀城市大學獸醫學院，現為博士研究生，醉心牛隻研究。5月初梁瑜晞因劇烈頭痛於是求醫，其後發現腦有腫瘤。由於瑜晞沒有購買醫療保險，只可在公立醫院求診，醫生表示腦癌無藥可服，電療及化療的作用亦不大，相信瑜晞可能只有不足一年的壽命。而瑜晞積極面對艱難前路，想用餘下的日子完成獸醫學院有關牛隻的博士論文。

在確診患上腦腫瘤後，瑜晞及家人亦於IG開設了專頁，紀錄瑜晞的情況，現時瑜晞正積極面對病情，由屯門醫院出院後正重新適應居家生活。梁爸爸亦透過郭詠琴傳出訊息，稱瑜晞在確診腦腫瘤後，對家人說「你們的愛就是我的精神支柱，無論前路有幾艱難，我都唔想放棄，因為活著就有希望。」

家人於IG專頁透露，瑜晞患上腦癌後，醫生建議以電療及化療醫治，並提議「電場療法」，但單是機器就要花費90萬。因為無力面對龐大醫療開支，家人爲瑜晞開設了醫療籌款戶口，希望有心人可以伸出援手。梁爸爸稱，衷心感謝各位的愛，深信我兒子一定會努力生存下去。