行山男八仙嶺失蹤第5日終尋獲屍體　 消防︰位置偏僻及被草叢遮蔽

撰文： 魯嘉裕 林振華 最後更新日期： 2021-05-27 20:37

33歲男子陳璟輝本周日（23日）前往八仙嶺行山後失蹤，至今早（27日）消防、警方及民安隊等一眾救援人員繼續上山搜索，至下午終有新進展。消息指，救援人員出動無人機於八仙嶺一帶搜索，於黃嶺附近發現一具疑似人形物體，救援人員登山進行搜救，終證實人形物體為一具屍體，其身分為陳璟輝。 消防指於黃嶺坳對落約 120米草叢發現死者遺體，位置偏僻及被草叢遮蔽部分身體，增加搜索難度，會繼續調查死者為何出現於上址。警方表示初步調查相信死者當日是全心出發行山，暫未發現有其他動機。

警方及消防會見傳媒交代案情。（林振華攝）

消防處署理消防區長洪德城表示，消防處於5月23日晚上11時50分接報，一名年約30歲男子於當日早上9時許離家，獨自前往八仙嶺郊野公園行山後失聯，警方、民安隊及消防人員連日搜索，今日於下午4時於近黃嶺坳對落約 120米草叢發現，男子由消防處無人機發現，由救援隊救出，男子被發現時已昏迷失去知覺，被吊往直升機坪後證實死亡。

洪德城指事件中消防出動67輛消防及救護車，派出238名消防及救護人員處理，包括攀山拯救專隊、高空拯救專隊及搜索犬等。洪德城指連日天氣不穩，酷熱警告及雷暴警告，而男子失蹤位置偏僻，及由草叢遮蔽部分身體，另外因現場範圍廣闊，及死者失蹤線索較少，增加搜救困難。洪德城又指發現死者位置一般人士不會到達，會繼續調查死者為何出現於上址。

警方：相信死者當日是全心行山

警務處大埔分區指揮官劉肇邦指，行動中警方出動新界北快速應變部隊、機動部隊、衝鋒隊、邊界警區及大埔警區人員，每日出動約100人協助搜救。警方行動中亦有出動無人機，及於過去數天不斷分析手機訊號，縮窄搜索範圍。劉肇邦又指，初步調查相信死者當日是全心出發行山，暫未發現有其他動機。劉肇邦呼籲市民進行戶外活動時要注意安全，酷熱天氣下應帶備足夠水及避免單獨行山，大埔分區2月至今共有167人於附近行山需報警求助，飛行服務隊亦出動逾40次。