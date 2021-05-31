退選港姐灣仔遭掌摑失15萬元財物　警拘5男1女

黃夏蕙（夏蕙姨）契女、退選港姐林昕雨，本月上旬在灣仔遭掌摑及搶劫15萬元財物，灣仔警區重案組經深入調查後，上周四（27日）在沙頭角、天水圍及東涌拘捕三名巴基斯坦裔男子及一名本地女子，年齡介乎19至32歲。其中2男1女已被分別暫控一項「行劫」罪及「串謀行劫」罪，上周六在觀塘裁判法院提堂；另一名男子則已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

另外，警方前日（29日）在天水圍再拘捕2名巴基斯坦裔男子，年齡介乎18至20歲，涉嫌「行劫」及「協助罪犯」。其中一名男子已被暫控一項「行劫」罪，案件已於今日在東區裁判法院提堂；另一名男子則已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。