退選港姐灣仔遭掌摑失15萬元財物　警拘5男1女

撰文：凌逸德
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黃夏蕙（夏蕙姨）契女、退選港姐林昕雨，本月上旬在灣仔遭掌摑及搶劫15萬元財物，灣仔警區重案組經深入調查後，上周四（27日）在沙頭角、天水圍及東涌拘捕三名巴基斯坦裔男子及一名本地女子，年齡介乎19至32歲。其中2男1女已被分別暫控一項「行劫」罪及「串謀行劫」罪，上周六在觀塘裁判法院提堂；另一名男子則已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。
另外，警方前日（29日）在天水圍再拘捕2名巴基斯坦裔男子，年齡介乎18至20歲，涉嫌「行劫」及「協助罪犯」。其中一名男子已被暫控一項「行劫」罪，案件已於今日在東區裁判法院提堂；另一名男子則已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。
女事主送院治理。
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事發本月7日凌晨零時30分，一名身穿短裙的27歲姓林女子，與友人飲酒消遣後，獨自行經馬師道近軒尼詩道一報紙檔對開街頭位置，突然遭3名南亞裔男子從後襲擊，並掠奪其名牌手袋及身上財物，糾纏期間女事主遭人掌摑倒地，最終其名牌手袋、銀包、手鏈及鑽石戒指均被搶去，約值15萬元。據悉，女事主是藝人黃夏蕙（夏蕙姨）契女林昕雨，她曾於2018年同時參加《香港小姐競選》及《亞洲太平洋國際小姐》，因違規而退選。