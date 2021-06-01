15歲少女張汶洛失蹤4日　家人憂心尋人　胞兄：妹妹曾有學業壓力

撰文：凌逸德
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15歲少女張汶洛失蹤逾4日，家人擔心不已。上周六（5月29日）清晨5時許，張汶洛離開深井寓所便失去蹤影，其哥哥今早（1日）向《香港01》指，近日家人均於深井一帶的沙灘及山徑尋找汶洛，不過仍未有消息，而妹妹的手機已經關上、無法與她聯絡及知悉她的去向。
胞兄續稱，汶洛本身受抑鬱症困擾，需要服藥治療情況。而就讀中四的汶洛亦注重學業，曾透露受學業問題困擾。而汶洛失蹤前一日亦未見異樣，對於她失聯多日家人感到憂心，呼籲市民如有發現可與警方或家屬聯絡。
警方指，歲女童張汶洛身高約1.53米，體重約43公斤，瘦身材，長面型，黃皮膚及蓄長黑髮。她最後露面時身穿黑色短袖衫、黑色運動長褲（兩側有一條白色直間）及拖鞋。（警方提供圖片）
警方表示，荃灣15歲少女張汶洛，於上周六（5月29日）上午離開其位於青山公路－深井段的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。張汶洛身高約1.53米，體重約43公斤，瘦身材，長面型，黃皮膚及蓄長黑髮。她最後露面時身穿黑色短袖衫、黑色運動長褲（兩側有一條白色直間）及拖鞋。警方指，任何人如有該失蹤女童的消息或曾見過她，請致電3661 1173、6099 3830或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。