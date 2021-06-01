15歲少女張汶洛失蹤4日　家人憂心尋人　胞兄：妹妹曾有學業壓力

15歲少女張汶洛失蹤逾4日，家人擔心不已。上周六（5月29日）清晨5時許，張汶洛離開深井寓所便失去蹤影，其哥哥今早（1日）向《香港01》指，近日家人均於深井一帶的沙灘及山徑尋找汶洛，不過仍未有消息，而妹妹的手機已經關上、無法與她聯絡及知悉她的去向。

胞兄續稱，汶洛本身受抑鬱症困擾，需要服藥治療情況。而就讀中四的汶洛亦注重學業，曾透露受學業問題困擾。而汶洛失蹤前一日亦未見異樣，對於她失聯多日家人感到憂心，呼籲市民如有發現可與警方或家屬聯絡。