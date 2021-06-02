昂船洲躉船火悶燒逾5小時　煙霧籠罩西九龍　消防籲近岸居民鎮定

撰文： 魯嘉裕 余睿菁 林振華 陳傲淇 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-06-02 23:38

今日（2日）下午5時許，消防接報昂船洲附近海面一艘裝有約2000噸金屬廢料躉船，懷疑有廢料起火冒煙，濃煙席捲半空，多人見狀報案。消防處指青衣以南海面一艘貨船上，有金屬廢料起火冒出燶煙，曾動用4座滅火輪水炮、一條滅火喉及一隊煙帽隊灌救，至晚上11時18分消防將火警升為三級。消防又呼籲附近地區近岸的居民或會受隨風飄散的煙霧和氣味影響，居民可暫時關閉門窗，並保持鎮定。 有巿民指煙霧隨風飄至美孚、深水埗、長沙灣旺角，甚至港島及沙田等範圍，其中包括美孚新邨、海麗邨等，均有居民聲稱聞到濃烈煙味及燒膠味。

船上裝有約2000噸金屬廢料，火警至晚上仍未救熄。（余睿菁攝）

深水埗區議員楊彧於Facebook專頁指，船隻傳出的煙霧，比上月另一宗同發生於昂船洲鐵皮倉的火警更濃烈及刺鼻，建議居民暫時緊閉門窗，等煙霧散去後才開啟。油尖旺區議員曾自鳴則表示，不少街坊都不知悉昂船洲事故，因此接獲數十位居民查詢，質疑當局發佈訊息緩慢。他形容大角咀至奧運一帶，都是煙霧瀰漫。

消防處：呼籲近岸居民保持鎮定

消防處表示，今日下午5時26分接報，指青衣以南海面一艘貨船上，有金屬廢料起火冒出燶煙。消防處派出多艘消防船隻，曾動用4座滅火輪水炮、一條滅火喉及一隊煙帽隊灌救。消防又呼籲附近地區近岸的居民或會受隨風飄散的煙霧和氣味影響，居民可暫時關閉門窗，並保持鎮定。

海事處於今日下午約5時半接報，一艘長約一百米遠洋貨船在昂船州對開海面冒煙。本處人員隨即前往現場，得悉火勢已受控，事件中沒有收到有人受傷或油污報告，本處會跟進調查事件。

昂船洲大橋下可見濃霧。（余睿菁攝）