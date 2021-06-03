補習社Miss誇大學歷作招徠　海關接舉報放蛇拉3人

撰文： 楊嘉朗 陳傲淇 余睿菁 最後更新日期： 2021-06-03 21:32

九龍城一間補習社女英文導師，涉嫌誇大學歷作出多項虛假聲稱，包括自稱「香港中文大學榮譽畢業」，「會考30分」及「高考3A2B」等，涉嫌違反《商品說明條例》。香港海關早前接獲市民舉報，展開調查，鎖定目標後「放蛇」，今（3日）在九龍城一間補習社拘捕該名38歲的女導師、38歲的補習社男董事及29歲女銷售員。

海關不良營商手法調查組指揮官楊郁文表示，本年4月接獲市民投訴，指一間位於九龍城補習社，有一名導師在提供的補習服務時對其學歷作出虛假聲稱。海關經調查後，發現該導師的學歷有多項做假，包括於香港本地大學榮譽畢業，香港高等程度會考（High-Level）及香港中學會考中的自稱優異成績均是虛假。

海關其後派員假扮顧客購買該名女導師課程，證實有關人士《商品說明條例》後，即採取行動，拘捕補習社男董事，涉事女導師及女銷售員等3人，行動中檢獲一批有關虛假聲稱的宣傳品，案件仍在調查中。

海關展示檢獲涉事宣傳品中，其中女導師個人簡介中自稱「香港中文大學榮譽畢業」，「會考30分」及「高考3A2B」。（余睿菁）攝

根據海關展示檢獲涉事宣傳品可見，涉事女導師個人簡介中，自稱是英文及經濟科名師、香港中文大學榮譽畢業、會考30分、高考3A2B、於會考及高考英文科全部奪A、超過13年教授英文、經濟科經驗、曾教授之學生9成有進步、而會考英文及經濟科學生均100%合格。而涉事補習社已創立多年，規模不小，校舍總面積逾5,000平方呎，有逾20名星級導師，逾百位學生報讀，涉事女導師是小學部星級導師。

海關呼籲市民慎選補習班，根據《商品說明條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。如有疑問，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。