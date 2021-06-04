六四32｜警三隧道口設路障查往港島車輛　消息指檢查有否違禁品

撰文： 魯嘉裕 陳傲淇 最後更新日期： 2021-06-04 17:16

今日是「六四事件」32周年，警方連續第二年不批准六四燭光晚會於維園舉行，呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結，至今日再宣佈引用《公安條例》封鎖維園一至六號足球場、籃球場、中央草坪及多個由進入維園的通道。下午近4時，警方於紅磡、西隧及東隧三條過海隧道往港島入口設路障截查過海車輛，目前三隧往港島方向交通均十分擠塞。

於下午近4時，警方於紅隧及西隧兩條海底隧道往香港方向入口，封閉多條行車線並設置路障截查。另外亦有網民拍得於鯉魚門道往東隧方向，近藍田站亦有警員設置路障。目前三條隧道往港島方向交通均十分擠塞。《香港01》採訪車於下午4時許途經西隧九龍入口，警員於收費區前設置路障，現時只餘一條行車線可通過。消息指，警方設置路障截查途經車輛，包括檢查有否藏有違禁物品等。

《香港01》採訪車於下午4時許途經西隧九龍入口，警員於收費區前設置路障，現時只餘一條行車線可通過。（陳傲淇攝）

另外於下午2時，大批軍裝警員進入維園範圍，以鐵馬圍封6個足球場，並派員到場內駐守，幾乎每相隔數米就有一名警員。足球場亦展示警方公告，指若市民參與未經批准集結，將會違反《公安條例》。此外，維園內有身穿黑衣的市民在球場徘徊被警員截查。