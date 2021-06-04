海關破三宗毒郵包案檢1,620萬毒品　20歲男涉案被捕

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-06-04 19:19

香港海關去年11月至今年6月期間破獲3宗利用空運貨物渠道販運毒品的案件。3宗的郵包分別來自台灣、柬埔寨及巴西，人員在青衣和香港國際機場檢查郵包後，檢獲共約11公斤懷疑可卡因及約685克懷疑海洛英，估計市值約1,620萬元，並於昨日（3日）拘捕一名懷疑與3案有關的20歲男子。

海關人員去年11月19日檢查一件從香港寄往台灣的空運包裹，發現約325克懷疑海洛英收藏在13張經過膠的紙張內。另外，人員今年1月22日檢查一件從柬埔寨到港的空運郵包，發現約360克懷疑海洛英收藏在一個行李箱的夾層內。而6月1日則檢查一件從巴西到港的空運郵包，發現約11公斤懷疑可卡因混入15件蠟燭內。

跟進調查後，海關人員昨日（6月4日）在觀塘拘捕一名20歲男子，懷疑與上述3宗案件有關。案件仍在調查中。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

海關表示，會繼續與香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，加強堵截利用郵遞或快遞渠道偷運毒品。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。