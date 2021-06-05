柴灣升降機外門打開驚現「黑洞」　住戶大驚：成世人第一次見

撰文： 楊婉婷 黃偉民 最後更新日期： 2021-06-05 21:49

樓齡39年的柴灣宏德居，其中一大廈升降機的一扇外門離奇打開，驚見漆黑一片的𨋢槽，稍一不慎失足恐墮𨋢槽受傷。住戶蔡先生憶述，昨午（4日）發現升降機外門開啟，載有其他住戶的升降機廂徐徐下降，到達該樓層時內門兩度開啟，他急忙叫：「你要出嚟啦我諗！快啲呀，好危險呀！」住戶聞言快步步出升降機。蔡指向管理處反映後當晚已維修完成，但仍猶有餘悸，直言：「成世人第一次見，我真係以為自己返咗大陸。」

升降機機廂之後下降至一樓。（蔡先生提供）

蔡先生於昨午5時許，在德祿樓一樓準備乘搭4號升降機，驚見其中一扇外門打開，露出升降機槽及外門一些電線。當時升降機廂在高層徐徐下降，到達其樓層時內門打開，升降機內有另一名男住戶。蔡先生未敢入𨋢，內門很快便關上，可見該扇外門亦變成半開的情況。升降機停留在該樓層一會兒，突然內門又再打開，蔡見狀急忙著機廂內的男住戶離開。事後蔡先生即時通知管理處，要求派員跟進，當晚已維修好。

蔡形容大廈的升降機經常故障或維修，「每次壞都成日話無零件，試過搞成日個星期都整唔返」，但今次情況是首次見到，「成世人第一次見，我真係以為自己返咗大陸。」他又提及，屋苑剛剛完成大維修，惟主要進行外牆翻新，其他地方未見改善。

不少住在柴灣區的網民聞悉事件均感詫異，有人更形容是「鬼門關」，指如果有小童恐生意外。有網民則批評管理公司的服務未如理想，「真係想問大廈維修？維修咗啲咩呢？管理又差，四圍啲嘢又爛！」有網民則認為應該通報消防處及機電署封𨋢檢查以確保安全性。

記者到大廈向多名住戶了解情況，他們都不清楚升降機昨日曾有故障。有男住戶指大廈沒有張貼任何告示通知住戶此情況，「佢一定要貼㗎咁危險嘅嘢」、「咁樣一定要理㗎，如果唔係有人跌落去㗎嘛」。住戶指因大廈樓齡已近40年，升降機亦已老化，故不時故障，人員會圍封升降機及張貼通告，但不會即日完成維修。過往屋苑曾考慮更換整部升降機，但最終決定只更換老化零件便算。記者其後致電管理處了解，接線男職員指升降機是突然機件故障，已即時處理，記者未及追問詳情，對方便匆匆掛斷電話。

香港電梯業總工會理事長謝景華指出，上述升降機外門為對碰門，估計是外門閘鎖鋼纜的長度伸展或者斷裂，導致外門打開，同時因兩扇外門未能關上，不在間隔5毫米的安全狀況，以致未能傳達安全訊號至機房，令機廂停留在同一層。由於上述屬不正常狀況，且露出空洞具有危險性，須即時通知升降機承辦商及大廈管理處封閉缺口，以免有人誤墮𨋢槽。