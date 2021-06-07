撰文： 劉定安 陳永武 馮國良 林振華 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-06-07 20:03

秀茂坪樂華南邨今（7日）發生傷人及企圖自殺案，41歲姓謝男子到前妻家中探望，突然持鎚仔襲擊前外母。前妻與現任男友立即上前制止。謝男一度離開其後折返到廚房上吊，陷入昏迷送院搶救，至早上在深切治療部留醫，情況危殆。案件交由秀茂坪警區重案組接手跟進，初步調查相信，謝男與前外母早已結怨，不時會起爭執，不排除兩人事發時曾爭執，繼而有人動武。

事發在樂華南邨喜華樓一單位，56歲姓蔡女戶主與姓黃33歲女兒及1歲外孫同住上址。黃女約10年前已離婚，並與其他人誕下一名現年1歲的兒子，現時與一名63歲姓陳男子交往陳不時出入單位。據悉，黃與姓謝41歲前夫雖離婚多年，但謝仍持有單位鎖匙，偶爾上門探望黃婦。

今（7日）凌晨零時許，黃女與男朋友在廁所清潔，突然聽到吵鬧聲，兩人連忙走出循聲查看，驚見謝男闖入單位，在客廳用鎚仔襲擊前外母，導致其頭部受傷，1歲兒子亦在客廳，幸無受傷。黃女及其男朋友見狀，立即推走謝男，但謝男未幾折返。當時傳出爭吵聲及叫救命聲，有鄰居聞聲報警，而單位內的男朋友亦乘機溜走報警。

謝男折返後，走入廚房以皮帶上吊，惟因現場太混亂，其他人皆在客廳，無留意謝男的行蹤，故直至警方接報到場後，才揭發他上吊尋死。由於未能即時解下，須召消防員及加派救護車到場增援，最終將他解下。謝男昏迷不醒，但仍有呼吸脈搏，經急救後立即送往聯合醫院，至早上仍在搶救，情況危殆。前外母亦被送院治理，現時情況穩定。

警方經初步調查後，發現被捕人及前外母早已結怨，不時會起爭執，警方相信案件由爭執起，繼而動武。案件交由秀茂坪警局重案組第2隊接手調查，列作「傷人」及「企圖自殺」處理。警方於現場檢獲行兇鎚仔、利刀及上吊用的皮帶等，正調查鎚仔屬於何人所有。

《香港01》記者在現場發現門外放有雜物，地上有模糊血腳印，直到電梯口。鄰居陳先生指母女兩人在單位居住多年，最近多了一個約1歲嬰兒。他指單位有男性居住，事發時「有男子進入單位被拒，有女子嗌救命。」之後單位內另一男子走出去報警。

鄰居李女士則表示，昨晚聽到上址有人起爭執，但不清楚因何事爭吵，其後聽到黃女大叫救命，她開門查看發現黃女滿手鮮血。據其了解，事發家庭的母女皆無業，間中會見到謝男及現任男友在單位出現。

警方呼籲市民，如目睹案件發生經過或就案件有任何資料提供，請致電3661 6239與調查人員聯絡。

男事主經搶救後轉上病房進一步治理。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

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