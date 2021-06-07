六旬婦急性肝衰竭留醫ICU求肝續命　四歲孫盼康復﹕嫲嫲快啲起身

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-06-07 19:05

60歲的蕭鳳興辛勞逾半個世紀，撫養兩子女成人後，本可含飴弄孫享天倫，卻天意弄人，現時留醫在深切治療部，命懸一線。三星期前，她因身體不適入院，醫生診斷為急性肝衰竭，病情急轉直下，目前昏迷不醒，數日前更瀕臨死亡邊緣，醫生著家屬到醫院「見最後一面」，幸蕭婦求生意志堅定，成功挺過一關，但仍急須善心人士捐肝續命。蕭婦的姓尹兒子稱，家中沒有母親的日子孤寂難耐，4歲孫兒探望臥床的嫲嫲時亦稱﹕「嫲嫲快啲起身同我玩。」

尹先生指出，媽媽蕭鳳興是乙型肝炎患者，身體向來健康，沒有其他疾病，她亦十分注重健康及飲食。惟5月13日，她因身體不適到博愛醫院求診，當時仍未知是肝臟出現問題，醫生發現其臉色發黃，經診斷為急性肝衰竭，遂於5月22日將她轉送瑪麗醫院肝臟移植中心(K16S)，住院一個多星期情況無進展。尹先生及妹妹本打算捐肝救母，無奈兩人皆為B型血，不適合捐肝給母親，其他親屬則因年紀大而未能捐肝。

當時尹媽媽病情尚算穩定時，對自己康復仍然很樂觀，「認為有機會好返，未昏迷時已經想好返」。後來情況急轉直下，她更昏迷不醒，於6月1日轉往C2深切治療部，情況嚴重，其肺部更出現炎症。數日前，醫生急召家屬到醫院「見最後一面」，著家人要有心理準備，幸尹媽媽憑驚人的意志力，病況突然好轉，肺炎亦逐漸消退，但仍未甦醒。

尹先生又指，父親7年前已離世，故媽媽與他一家人一同生活，即使子女已出身，她仍有做兼職賺取生活費，因個性文靜，沒有太多娛樂，大多時間幫忙打理家頭細務及照顧孫兒。如今母親患病住院，家人皆感到寂寞，4歲孫兒探病時仍向她稱﹕「嫲嫲快啲起身同我玩。」現時尹媽媽急需A型或O型血的善心人士捐出肝藏，以進行活肝或屍肝移植，尹先生盼善心人士幫忙捐出肝臟，可聯絡瑪麗醫院肝臟移植中心（電話：22555800）進行檢測及配對。